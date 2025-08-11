Acontece 9º Batalhão de Polícia Militar de Porto Alegre celebra 70 anos e homenageia Paulo Sérgio Pinto

11 de agosto de 2025

O vice-presidente da Rede Pampa recebeu a honraria “Comenda Pedro e Paulo” Foto: O Sul Foto: O Sul

O 9º Batalhão de Polícia Militar da Capital completou 70 anos de serviços prestados à população de Porto Alegre nesta segunda-feira (11). A solenidade foi realizada na Catedral Metropolitana, reunindo autoridades e representantes da corporação para celebrar a data histórica.

Durante o evento, o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, recebeu a honraria “Comenda Pedro e Paulo” em reconhecimento aos serviços prestados e à contribuição para a comunidade. “Transferir esse diploma, essa medalha, a todos os nossos colegas da Rede Pampa […] fica o abraço de agradecimento de ter essa oportunidade de receber um prêmio tão importante”, destacou.

Criado em 12 de agosto de 1955, o batalhão surgiu com o nome “Batalhão Pedro e Paulo”, em homenagem aos padroeiros do Rio Grande do Sul, São Pedro e São Paulo. Em 1970, passou a se chamar 9º BPM – Batalhão Voluntários da Pátria, nome que mantém até hoje e que identifica a unidade responsável pelo policiamento da área central da cidade.

O comandante do 9º BPM, tenente-coronel Hermes Völker, ressaltou o compromisso da corporação com a população: “O objetivo do 9º Batalhão e da Brigada em geral é atender cada vez melhor a nossa sociedade, a nossa comunidade”.

O coronel Fábio da Silva Schmitt anunciou durante a solenidade o projeto de modernização da estrutura, que foi atingida pela enchente no ano passado. “Podemos apresentar aqui nesta solenidade o nosso projeto de reforma geral do nosso batalhão […] com recursos de 14 milhões de reais que vêm do fundo de reconstrução do Estado”, afirmou. A reforma completa vai abranger 100% dos espaços e também terá foco em sustentabilidade nos serviços públicos.

9º Batalhão de Polícia Militar de Porto Alegre celebra 70 anos e homenageia Paulo Sérgio Pinto

