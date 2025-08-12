Terça-feira, 12 de agosto de 2025

Acontece Biscoitos Zezé reforça apoio ao Projeto Remar para o Futuro com doação de remoergômetros

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Ao longo dos anos, o Remar formou diversos atletas e conquistou resultados expressivos em competições nacionais e internacionais.

Foto: Divulgação
Ao longo dos anos, o Remar formou diversos atletas e conquistou resultados expressivos em competições nacionais e internacionais. (Foto: Divulgação)

A Biscoitos Zezé, oficialmente uma das patrocinadoras do Projeto Remar para o Futuro por meio do Pró-Esporte RS, decidiu ampliar seu compromisso com a iniciativa social de remo sediada em Pelotas. A empresa anunciou a doação de três remoergômetros, equipamentos essenciais para o desenvolvimento dos treinos e dos atletas do projeto.

Atualmente, o Remar conta com dois remoergômetros próprios e tem como meta alcançar 20 unidades ainda neste ano. A contribuição da Zezé aproxima o projeto desse objetivo, oferecendo um suporte extra que impacta diretamente o cotidiano dos jovens atletas.

O Projeto Remar para o Futuro é uma iniciativa social inclusiva que desde 2015 promove o remo de alto rendimento para jovens da rede municipal de ensino de Pelotas. Além de oferecer formação esportiva, o projeto busca transformar vidas por meio do esporte.

Ao longo dos anos, o Remar formou diversos atletas e conquistou resultados expressivos em competições nacionais e internacionais.

No último dia 19 de julho de 2025, 18 atletas do projeto participaram da REGARI – Regata de Remo Indoor, em Porto Alegre, e conquistaram 16 medalhas, sendo 7 ouros, 3 pratas e 6 bronzes.

Com o apoio ampliado da Biscoitos Zezé, o projeto segue fortalecendo suas ações para oferecer mais oportunidades e infraestrutura para seus jovens remadores.

