Restaurante Libertino aposta em menus mutantes e filosofia autoral em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

O projeto de Mauri Olmi e Fernanda Souza transforma autoria em método, tempo em ingrediente e a mudança em linguagem, consolidando uma das propostas gastronômicas mais originais do Sul do Brasil Foto: Leonardo Nogueira Foto: Leonardo Nogueira

Em uma casa centenária no coração do Bom Fim, em Porto Alegre, um restaurante de 48 lugares vem ressignificando o tempo, o gosto e o gesto de comer. No Libertino, o cardápio muda a cada dois meses. A carta de vinhos também. Tudo ali é feito à mão, da focaccia à playlist. A comida chega como parte de um sistema criativo autoral, em que o que se serve à mesa é apenas a superfície de uma filosofia mais profunda: a de que o restaurante é vivo, mutante e, acima de tudo, livre.

No dia 13 de agosto, o Libertino lança o novo cardápio com o jantar Menu Degustação Libertino, uma noite exclusiva em que será possível provar, em sequência, todos os pratos da nova temporada. Criado pelo chef Mauri Olmi e sua equipe, e com curadoria de serviço de Fernanda Souza, o jantar inaugura a nova agenda da casa, que inclui colaborações, festas e encontros que ampliam a vivência do restaurante.

Desde a abertura, em dezembro de 2022, o Libertino constrói uma narrativa própria, feita de escolhas conscientes e contrárias ao óbvio. Em vez de manter pratos fixos por longos períodos, desafia a repetição. Em vez de seguir tendências, aposta no que faz sentido naquele momento. Em vez de buscar fama digital, cultiva uma relação direta com quem ocupa suas mesas. O resultado é um projeto de identidade forte, sabor real e presença crescente.

O COMEÇO DE UMA IDEIA LIVRE

O Libertino existia na cabeça de Mauri Olmi havia anos, como um sonho distante, improvável. Foi a amiga Fernanda Souza quem ajudou a tirar essa ideia do plano imaginário e torná-la realidade. A dupla construiu o projeto com as próprias mãos — literalmente — e fez dele um lugar onde a liberdade, a criação e o prazer se manifestam sem concessões.

Mauri é cozinheiro há 15 anos. Começou na confeitaria, liderou equipes em cozinhas importantes, passou por Bolonha e entendeu ali o valor de cozinhar como quem narra uma história. Flerta com a antropologia da comida, com a ideia de partilha e com a construção de memória através do sabor.

Fernanda é gestora financeira por formação, com especialização em custos, MBA em marketing e sommelier em formação. Migrou de outros segmentos para encontrar na gastronomia o que sempre procurou: um ambiente vivo, intenso e em constante reinvenção. É ela quem comanda a operação e assina a curadoria da carta de vinhos.

MUDAR É MÉTODO

Renovar o cardápio a cada dois meses não é estratégia. É convicção. Desde que a cultura do menu rotativo se firmou, os próprios clientes passaram a esperar por ela. Muitos vão ao restaurante sem saber o que irão comer, e isso se tornou um atrativo.

A estrutura se mantém: sempre há burrata, tartar, uma massa, uma carne, um pescado, opções vegetarianas e veganas e sobremesas. Mas os ingredientes e as composições variam radicalmente. No novo menu de agosto, os destaques incluem o tartar de morango e manjericão, a burrata com bergamota e erva-mate, o coraçãozinho com shissô e furikake, o cavatelli, feito na casa, com ’nduja e mariscos, o pupunha com castanha fermentada e espinafre, o polvo com bagna cauda e batatas, e a tradicional focaccia da casa — desta vez servida como sobremesa, com mel e amora.

A cozinha valoriza ingredientes pouco óbvios, como miúdos e frutas, e constrói sabores com poucos elementos e muita técnica. Não há carnes grelhadas. Não há simplismos. A referência italiana aparece na simplicidade autoral, na honestidade dos sabores e no uso de ingredientes frescos e acessíveis, tratados com tempo, cuidado e precisão.

UMA CARTA VIVA E INTUITIVA

A carta de vinhos do Libertino também é uma afirmação de princípios. Renovada a cada quinze dias, ela privilegia pequenas produções e vinícolas boutique, com destaque crescente para os rótulos brasileiros — ainda que nomes internacionais sigam presentes, incluindo regiões menos óbvias, como o Leste Europeu, o que por vezes surpreende parte do público.

A seleção não segue harmonizações rígidas. Segue a estação, a curiosidade e o paladar da equipe. Fernanda, que assina a curadoria, conduz esse processo com olhar técnico e sensível, traduzindo em vinhos a linguagem da casa.

Há ainda uma seleção fora de carta, pensada para quem deseja explorar algo diferente — não necessariamente raro, mas que possa agregar à experiência, especialmente em casos em que algum rótulo da carta corrente não tenha agradado.

No Libertino, os drinks também ocupam lugar de destaque. Clássicos como Negroni, Boulevardier, Macunaíma, Bloody Mary e Rabo de Galo estão entre as opções mais pedidas, todos preparados com técnica precisa, ingredientes frescos e equilíbrio absoluto. Aqui, os drinks não apenas acompanham: eles sustentam.

IDENTIDADE À MESA

A vivência no Libertino é completa. Do aroma da cozinha aberta à luz baixa das salas, do conforto das cadeiras à trilha sonora que mistura soul, indie, samba, música italiana e pop, tudo ali tem a ver com tempo e presença.

Pão e água são servidos sem custo, como parte do gesto de hospitalidade da casa. O cardápio é escrito à mão, assim como o cartão de reserva. Manualidade, aqui, é mais do que estética. É intenção, é identidade.

O LUGAR

O imóvel antigo foi o ponto de partida do projeto. Uma casa do início de 1900, em ruínas, que exigiu investimento e coragem. A reforma, com orçamento de cerca de R$ 500 mil, envolveu desde adequações estruturais até a criação de equipamentos sob medida. O conceito da marca foi desenvolvido em colaboração com o estúdio Design is True, mas todas as escolhas arquitetônicas e de ambientação foram feitas pela própria equipe do restaurante, com atenção minuciosa à atmosfera, aos materiais e aos detalhes. Há desenhos nas paredes, frases escondidas e um clima íntimo e sensorial que parece familiar.

LIBERTÁRIO, UM UNIVERSO EM EXPANSÃO

Do Libertino nasceu o Libertário, espaço anexo dedicado à pizza romana, servida sem talheres, em clima de improviso. É o “quarto escuro” da casa, inspirado nas festas de família em que os primos saem da mesa para fumar, rir e falar mal da tia. Um espaço mais solto, mais direto, que compartilha da mesma alma.

No futuro, os sócios sonham em mudar para uma casa menor, com uma rotina mais equilibrada e sem abrir mão do que sempre definiu o projeto: liberdade, criatividade e verdade.

LIBERTINO, EM SEU PRÓPRIO RITMO

O Libertino funciona de terça a sábado à noite e no almoço de sábado e domingo. As reservas são limitadas e respeitam o espaço. Não se juntam mesas. A casa acomoda 48 pessoas, com mesas pequenas, uma mesa de 10 e um balcão para quatro casais. Em média, são 40 pessoas atendidas por dia. A clientela é diversa: jovens criativos, vizinhos, famílias, gente que vem pela comida e volta pela sensação de pertencimento.

O Libertino não levanta bandeiras, mas faz escolhas. Não segue tendências, mas dita o passo. Não quer agradar a todos, mas quer tocar quem importa. O que nasceu como um desejo distante se transformou em um dos projetos gastronômicos mais interessantes do Sul do Brasil. E sua força está justamente nisso: em não se render ao que é fácil, mas permanecer comprometido com o que é real.

TEMPORADA DE EVENTOS 2025

A nova programação do Libertino amplia as formas de relação com o público. Com jantares únicos, colaborações e festas que unem comida, vinho e afeto, a temporada de experiências propõe encontros com sabor e identidade:

13 de agosto – Menu Degustação Libertino

Jantar inaugural da temporada, com um percurso completo que apresenta todos os pratos do novo menu em sequência. Um convite para mergulhar na linguagem da casa, com criação do chef Mauri Olmi e curadoria de serviço de Fernanda Souza. Valor: R$ 220,00 + taxa de serviço. Reservas: @libertino.poa ou WhatsApp (51) 99011-5145.

19 de agosto – Noite da Carbonara

Guanciale artesanal, pecorino romano e três vinhos especiais. O jantar termina com um tiramisù clássico. Reservas em breve.

21 de setembro – Primavera nos Dentes

Festa com mesa de antepastos, música boa e seleção de vinhos especiais. Reservas em breve.

Data a confirmar – Rota Rara no Libertino

Jantar com vinhos gaúchos selecionados, que passarão a integrar a carta da casa. Reservas em breve.

Serviço

Libertino – Rua Santo Antônio, 801, Bom Fim, Porto Alegre

Jantar: de terça a sábado, das 19h às 23h

Almoço: sábados e domingos, das 12h às 15h

Reservas até 19h30

Reservas: @libertino.poa ou WhatsApp (51) 99011-5145

Restaurante Libertino aposta em menus mutantes e filosofia autoral em Porto Alegre

2025-08-11