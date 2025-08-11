Acontece Feijoada Beneficente do Setcergs une sabor e solidariedade no dia 30 de agosto

11 de agosto de 2025

Evento tradicional arrecadará fundos para as ações do Núcleo de Ação Social (NAS), reafirmando o compromisso da entidade com a responsabilidade social Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com o objetivo de apoiar iniciativas sociais que impactam positivamente a vida de muitas pessoas, o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga no Rio Grande do Sul (Setcergs) realiza mais uma edição da sua Feijoada Beneficente. O evento acontece no sábado, 30 de agosto, a partir das 12h, na sede da entidade, localizada na av. São Pedro, 1420, em Porto Alegre, e tem como principal finalidade arrecadar fundos para as ações do Núcleo de Ação Social (NAS), braço solidário do Setcergs.

Aberto ao público, o encontro já se tornou tradição no calendário do setor de transporte rodoviário de cargas. Os ingressos custam R$ 130 por pessoa, com meia-entrada para crianças de 5 a 10 anos. Mais do que uma refeição saborosa, a feijoada oferece um momento de integração entre empresários, colaboradores, parceiros e a comunidade, em um ambiente acolhedor e cheio de significado.

Loivo Hoff, diretor do Grupo Hoff — um dos patrocinadores da ação —, reforça o compromisso com causas que promovem mudanças reais.

“Desde sempre, elegemos o Núcleo de Ação Social como um dos nossos projetos sociais prioritários. Consideramos o trabalho do NAS de extrema importância, tanto pela relevância da iniciativa quanto pela seriedade com que é conduzido. A feijoada, em especial, simboliza nosso engajamento com as comunidades onde atuamos. Acreditamos que o mero pagamento de impostos não resolve tudo. Como cidadãos, temos um papel a desempenhar”, afirma.

Marcos Nied, diretor da Feijoada Grill, também parceira na ação, destaca o papel transformador do evento.

“Somos muito gratos em participar da Feijoada Beneficente do Setcergs, que é um movimento de solidariedade que transforma vidas. Acreditamos que a comida tem o poder de aproximar as pessoas — e, nesse caso, também de mobilizá-las para o bem coletivo”, destaca.

A Feijoada Beneficente Setcergs 2025 conta com importantes apoiadores. O Grupo Hoff e a Feijoada Grill são patrocinadores oficiais do evento, enquanto a Transpocred e o Grupo Apisul contribuíram com 100 canecas personalizadas cada. A Lotic também integra a lista de apoiadores, com a doação de uma TV LG de 32 polegadas, que será sorteada durante a ação beneficente. Já na categoria Cota Master, participam Acessórios Vale do Caí, Gobrax — que ainda fornecerá equipamentos de brindes —, Cooperlíquidos e Luber. A Grafiset é apoiadora na impressão dos convites.

Os ingressos podem ser reservados pelo e-mail: setcergs@setcergs.com.br.

