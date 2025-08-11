Acontece Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Bem-Estar Financeiro é inaugurado em Sapiranga

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

O objetivo é transformar a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Foto: Lucas Willers O objetivo é transformar a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro. (Foto: Lucas Willers) Foto: Lucas Willers

Iniciativas que promovem educação financeira e inovação social são cada vez mais essenciais para transformar a realidade das comunidades em um contexto que engloba desafios econômicos crescentes e altos índices de endividamento.

Dentro deste cenário, a cidade de Sapiranga, no Vale do Sinos, contará com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Bem-Estar Financeiro, um espaço inédito na região, instalado no Fly.Hub — polo de inovação e coworking do município.

O objetivo é transformar a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro, apostando em pesquisa, educação financeira, tecnologia e soluções práticas para reduzir o endividamento e melhorar a qualidade de vida.

Destaques da iniciativa:

· Espaço aberto ao público e permanente: Funcionamento das 8h30 às 17h30 em dias úteis, com possibilidade de atividades à noite e finais de semana conforme demanda.

· Atividades variadas: Estudos, oficinas, capacitações, rodas de conversa e projetos experimentais voltados a estudantes, professores, empresários, famílias e públicos em situação de vulnerabilidade.

· Integração com o ecossistema: O Centro é um hub de conexão entre universidades, startups, poder público, educadores e entidades sociais. Já existem parcerias com universidades e escolas municipais, como o programa Cooperativas Escolares.

· Temas prioritários: Educação financeira, comportamento do consumidor, endividamento, inclusão bancária, uso consciente do crédito e tecnologia aplicada às finanças pessoais.

· Resultados e impacto: A proposta é apoiar os mais de 90 mil associados da cooperativa e a comunidade local para reduzir o índice de endividamento e ampliar o bem-estar financeiro, monitorando indicadores de evolução junto ao Comitê de Sustentabilidade sistêmico do Sicredi.

“Como cooperativa e fiéis ao sétimo princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade, olhamos atentamente para todo o ecossistema à nossa volta em busca de oportunidades para melhorar a vida das pessoas. Esse espaço reforça o nosso compromisso de avançar constantemente com relação ao conhecimento sobre o tema bem-estar financeiro e, através do seu compartilhamento, ajudar as pessoas a terem uma relação melhor com as suas finanças. Isso tudo irá refletir em uma economia mais aquecida e melhor qualidade de vida para todos”, destaca Eduardo Glaeser, gerente de Cooperativismo da Sicredi Caminho das Águas”, explica o gerente de Cooperativismo da Sicredi Caminho das Águas, Eduardo Glaeser.

Serviço

O quê: Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Bem-Estar Financeiro

Onde: Fly.Hub — Av. 20 de Setembro, 4733 – Bairro São Jacó, Sapiranga/RS

Horário: 8h30 às 17h30 (dias úteis) — visitas e participação mediante agendamento

Próxima programação: Oficinas temáticas no Sapiranga Summit (14, 15 e 16 de agosto de 2025)

