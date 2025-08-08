Acontece Prêmio Exportação RS reconhece 60 empresas gaúchas

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O evento será realizado na Casa NTX, em Porto Alegre, na próxima quinta-feira (14) Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Premiação que reconhece organizações que se destacaram no setor exportador gaúcho, o Prêmio Exportação RS chega a sua 53ª edição. Ao todo, 60 empresas serão reconhecidas por sua competência de mercado, visão estratégica e contribuição para o fortalecimento da economia do Rio Grande do Sul. A cerimônia de entrega do prêmio, que ocorre na próxima quinta-feira (14), será realizada a partir das 18 horas, na Casa NTX, localizada na avenida das Indústrias, n° 1395, no bairro Anchieta, em Porto Alegre.

A edição de 2025 ganha ainda mais relevância ao considerar os desafios enfrentados pelo setor, especialmente após os impactos das enchentes de 2024. Mesmo diante de um cenário adverso, as empresas movimentaram um total de US$ 21,9 bilhões em exportações gaúchas no último ano. “Esse desempenho reafirma o protagonismo do Rio Grande do Sul no comércio exterior brasileiro. O prêmio é também um símbolo de resiliência e da força das empresas que seguem desbravando novos mercados”, destacou o CEO do Prêmio Exportação RS, Edmilson Milan.

Além do reconhecimento de organizações, o Conselho do Prêmio Exportação RS realizará a homenagem de mérito Personalidade Competitividade Internacional 2025 para Flavio Sergio Wallauer, presidente do Conselho de Administração da Vibra Foods. A categoria reconhece anualmente uma liderança empresarial ou profissional que tenha se destacado na promoção de produtos brasileiros no mercado global e contribuído para o fortalecimento das exportações nacionais. “Mais do que um reconhecimento, o prêmio representa um movimento de continuidade e incentivo com a inovação, a competitividade e a expansão internacional das empresas gaúchas”, afirmou o presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS, Rafael Biedermann Mariante.

O conselho da iniciativa é formado por lideranças de instituições que possuem relação de suporte ou apoio ao cenário exportador gaúcho. São elas: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Correios, FARSUL, Federasul, Fecomércio-RS, FIERGS, Transforma RS, Portos RS, Sebrae RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e UFRGS. A cerimônia será transmitida através do canal da ADVB/RS no YouTube.

Empresas vencedoras:

Destaque Empresas Comerciais Exportadoras e Trading Companies

HD Parts

CLX GROUP

riority Automotive

Destaque Serviços de Suporte à Exportação

AMRG – CARGONAVE GROUP

Luber Gestão de Riscos Logísticos

Interlink Cargo

Transportadora Real 94

Pibernat

Kuehne+Nagel

MBX GLOBAL SERVICES

CLEMAR ASSESSORIA E LOGÍSTICA EM COMÉRCIO INTERNACIONAL

GRUPO ORION MARÍTIMA

Wilson Sons – Unidade Tecon Rio Grande

erminal Graneleiro S.A – TERGRASA

Efficienza Negócios Internacionais

Destaque Setorial | Indústria

Hyva do Brasil

Peccin

Finger Ambientes Personalizados

< OU >

Dubai Alimentos – Distinção Ouro

Grupo Crisdu

STIHL

FORBAL AUTOMOTIVE

Tecnovin

Calçados Beira Rio SA

Unylaser Produtos e Componentes Metálicos

Fante Bebidas

Taurus Armas S.A.

Docile

NOKO QUÍMICA – Distinção Diamante

TDK

CMPC Brasil

Nutrire Indústria de Alimentos Ltda

MANTOVA INDÚSTRIA DE TUBOS PLÁSTICOS

Maxiforja Componentes Automotivos Ltda – Distinção Diamante

Randon – Distinção Diamante

Vibra Foods

Termolar

FCC

VENCE TUDO

Bebidas Chiamulera

Destaque Setorial | Agro

Cooperativa Vinícola Aurora – Distinção Diamante

SLC Agrícola S.A.

Salton

Supra

ODERICH

3tentos

Divinut

Be8

RAR Agro & Indústria

Destaque Setorial | Serviços

Interact Solutions

Destaque Inovação Tecnológica

AEL SISTEMAS

Destaque Branding Internacional

Marcopolo

PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS SA

DaColônia

MARIA PAVAN

Premium International Freight Agency

Destaque Pequeno Desbravador Internacional

David Rivillo – Pasta Design

Economia Criativa

Druzina Content

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/premio-exportacao-rs-reconhece-60-empresas-gauchas/

Prêmio Exportação RS reconhece 60 empresas gaúchas

2025-08-08