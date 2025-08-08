Sexta-feira, 08 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025
O evento será realizado na Casa NTX, em Porto Alegre, na próxima quinta-feira (14)Foto: Divulgação
Premiação que reconhece organizações que se destacaram no setor exportador gaúcho, o Prêmio Exportação RS chega a sua 53ª edição. Ao todo, 60 empresas serão reconhecidas por sua competência de mercado, visão estratégica e contribuição para o fortalecimento da economia do Rio Grande do Sul. A cerimônia de entrega do prêmio, que ocorre na próxima quinta-feira (14), será realizada a partir das 18 horas, na Casa NTX, localizada na avenida das Indústrias, n° 1395, no bairro Anchieta, em Porto Alegre.
A edição de 2025 ganha ainda mais relevância ao considerar os desafios enfrentados pelo setor, especialmente após os impactos das enchentes de 2024. Mesmo diante de um cenário adverso, as empresas movimentaram um total de US$ 21,9 bilhões em exportações gaúchas no último ano. “Esse desempenho reafirma o protagonismo do Rio Grande do Sul no comércio exterior brasileiro. O prêmio é também um símbolo de resiliência e da força das empresas que seguem desbravando novos mercados”, destacou o CEO do Prêmio Exportação RS, Edmilson Milan.
Além do reconhecimento de organizações, o Conselho do Prêmio Exportação RS realizará a homenagem de mérito Personalidade Competitividade Internacional 2025 para Flavio Sergio Wallauer, presidente do Conselho de Administração da Vibra Foods. A categoria reconhece anualmente uma liderança empresarial ou profissional que tenha se destacado na promoção de produtos brasileiros no mercado global e contribuído para o fortalecimento das exportações nacionais. “Mais do que um reconhecimento, o prêmio representa um movimento de continuidade e incentivo com a inovação, a competitividade e a expansão internacional das empresas gaúchas”, afirmou o presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS, Rafael Biedermann Mariante.
O conselho da iniciativa é formado por lideranças de instituições que possuem relação de suporte ou apoio ao cenário exportador gaúcho. São elas: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Correios, FARSUL, Federasul, Fecomércio-RS, FIERGS, Transforma RS, Portos RS, Sebrae RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e UFRGS. A cerimônia será transmitida através do canal da ADVB/RS no YouTube.
Empresas vencedoras:
Destaque Empresas Comerciais Exportadoras e Trading Companies
HD Parts
CLX GROUP
riority Automotive
Destaque Serviços de Suporte à Exportação
AMRG – CARGONAVE GROUP
Luber Gestão de Riscos Logísticos
Interlink Cargo
Transportadora Real 94
Pibernat
Kuehne+Nagel
MBX GLOBAL SERVICES
CLEMAR ASSESSORIA E LOGÍSTICA EM COMÉRCIO INTERNACIONAL
GRUPO ORION MARÍTIMA
Wilson Sons – Unidade Tecon Rio Grande
erminal Graneleiro S.A – TERGRASA
Efficienza Negócios Internacionais
Destaque Setorial | Indústria
Hyva do Brasil
Peccin
Finger Ambientes Personalizados
< OU >
Dubai Alimentos – Distinção Ouro
Grupo Crisdu
STIHL
FORBAL AUTOMOTIVE
Tecnovin
Calçados Beira Rio SA
Unylaser Produtos e Componentes Metálicos
Fante Bebidas
Taurus Armas S.A.
Docile
NOKO QUÍMICA – Distinção Diamante
TDK
CMPC Brasil
Nutrire Indústria de Alimentos Ltda
MANTOVA INDÚSTRIA DE TUBOS PLÁSTICOS
Maxiforja Componentes Automotivos Ltda – Distinção Diamante
Randon – Distinção Diamante
Vibra Foods
Termolar
FCC
VENCE TUDO
Bebidas Chiamulera
Destaque Setorial | Agro
Cooperativa Vinícola Aurora – Distinção Diamante
SLC Agrícola S.A.
Salton
Supra
ODERICH
3tentos
Divinut
Be8
RAR Agro & Indústria
Destaque Setorial | Serviços
Interact Solutions
Destaque Inovação Tecnológica
AEL SISTEMAS
Destaque Branding Internacional
Marcopolo
PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS SA
DaColônia
MARIA PAVAN
Premium International Freight Agency
Destaque Pequeno Desbravador Internacional
David Rivillo – Pasta Design
Economia Criativa
Druzina Content