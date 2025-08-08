Acontece Sapiranga reforça divulgação do Summit 2025 e aposta em acesso democrático à inovação

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O evento ocorre nos dias 14, 15 e 16 de agosto, no Fly.Hub. Foto: Divulgação/Bruna Bernardo O evento ocorre nos dias 14, 15 e 16 de agosto, no Fly.Hub. (Foto: Divulgação/Bruna Bernardo) Foto: Divulgação/Bruna Bernardo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em preparação para o Sapiranga Summit 2025, representantes do ecossistema de inovação da cidade estiveram em Porto Alegrepara uma série de visitas institucionais a veículos de comunicação do Estado. A comitiva passou pelas redações do jornal O Sul e da Rede Pampa com o objetivo de ampliar a divulgação da terceira edição do evento, que ocorre nos dias 14, 15 e 16 de agosto, no Fly.Hub — maior hub público de tecnologia do Rio Grande do Sul.

A ação de comunicação reforça a proposta do Summit de consolidar-se como uma das maiores plataformas de conexão entre inovação, empreendedorismo e desenvolvimento regional. Participaram das agendas o secretário municipal de Indústria, Comércio e Tecnologia, Vinícius Santos, e o CEO da F2 Conexões + Inovação, Flaviano Gastão Júnior.

Para Flaviano, o baixo custo dos ingressos — R$ 30 para os três dias — é uma forma de garantir que o conhecimento não fique restrito a um público específico. “A inovação precisa estar ao alcance de todos. O Summit foi pensado para furar a bolha da inovação e permitir que qualquer pessoa, de qualquer setor, possa absorver e aplicar esse conhecimento em sua própria realidade”, afirmou. Já Vinícius destacou que o evento é apenas uma das manifestações de um ambiente inovador que já está consolidado em Sapiranga. “Sapiranga respira inovação diariamente. O Summit é uma vitrine do que já acontece aqui todos os dias”, completou.

Com uma programação que inclui nomes de destaque nacional, como Caito Maia (Chilli Beans), Rony Meisler (Grupo Reserva), Hortência (ex-jogadora de basquete), Rick Chester (conhecido pelo “case da água”), e Marco Túlio Lara (Jota Quest), o evento pretende atrair um público ainda maior em 2025. Temas como inteligência artificial, inovação no setor público, empreendedorismo feminino e novas formas de trabalho estarão em pauta.

A infraestrutura também será ampliada com três espaços distintos de programação: a nova Arena 360°, com capacidade para mil pessoas, além dos palcos Conexões (120 pessoas) e Cultura (80 pessoas). “A Arena será nosso palco principal e é inovadora no formato, pois usará parte da estrutura do nosso hub de inovação, o Fly.Hub”, explicou Paulo Kayser, diretor de Inovação de Sapiranga.

Além das palestras, o Summit contará com iniciativas como a Multi Feira, que reunirá 40 projetos de inovação da Escola São Mateus; o Grand Prix de Inovação do Senai; e a Vila de Startups, com empresas selecionadas pela Universidade Feevale. As atividades buscam integrar estudantes, professores, profissionais e empresas na geração de soluções reais para o mercado.

O evento é considerado uma das principais vitrines de inovação do Vale do Sinos e reafirma a proposta de Sapiranga em liderar debates e práticas voltadas à nova economia.

Serviço

Data 14, 15 e 16 de agosto de 2025

Fly.Hub – Av. 20 de Setembro, 4733, bairro São Jacó, Sapiranga

Ingressos: R$ 30 (passaporte para os três dias)

www.sapirangasummit.com.br

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/sapiranga-reforca-divulgacao-do-summit-2025-e-aposta-em-acesso-democratico-a-inovacao/

Sapiranga reforça divulgação do Summit 2025 e aposta em acesso democrático à inovação

2025-08-08