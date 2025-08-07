Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Acontece Rede de Farmácias São João inaugura loja de número 1200 na capital gaúcha

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Unidade está localizada no bairro Azenha, junto ao Hospital Ernesto Dornelles

Foto: O Sul

A Rede de Farmácias São João inaugurou, nesta quinta-feira (7), sua loja de número 1200, das quais 100 estão localizadas em Porto Alegre. A nova unidade fica junto ao Hospital Ernesto Dornelles, no bairro Azenha, mesmo local onde recebeu a primeira filial da rede. O evento contou com a presença do vice-governador, Gabriel Souza, do prefeito Sebastião Melo e de outras autoridades.

O presidente da rede, Pedro Henrique Brair, ressaltou a importância do momento para a empresa: “Hoje é dia de celebrar, porque passamos por muitos desafios. Estamos presentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Por isso, esse evento é uma ocasião para apresentar resultados”, destacou o presidente da Rede de Farmácias São João, Pedro Henrique Brair.

A nova unidade oferece aplicação de injetáveis, verificação de pressão arterial, glicose e sala de atendimento farmacêutico para exame de sangue.  Também conta com serviço de vacinação, calibrador de pneus, espaço kids, banheiros, fraldário, pet friendly e sala de acolhimento com bebedouro, banheiros com chuveiro, vestiário, quentuxa, frigobar, micro-ondas, TV, totem de tomada para celulares e mesa para refeições, ambiente climatizado, acessibilidade e estacionamento exclusivo com 14 vagas.

Aplicativo São João

Seguro e prático, o aplicativo da São João oferece mais comodidade através do uso do celular. O aplicativo conta com todos os produtos disponíveis na Rede, além de opções de compre e retire na loja, receba em casa, ofertas exclusivas e como encontrar a filial mais próxima. A plataforma está disponível no Google Play e App Store, compatível com Android e iOS. E ainda, se o cliente preferir, pode comprar pelo site da Rede de Farmácias São João para assim garantir os cupons de desconto e acúmulo de cashback.

Crediário próprio

Através do Realbem, plataforma de soluções financeiras para clientes da São João, o cliente realiza o pagamento sem entrada e com 30 dias para começar a pagar, sendo necessário apresentar apenas o RG ou CNH física/digital para o cadastro. O cliente consegue programar as compras com economia e segurança parcelando em até 6 vezes sem juros ou em 8 ou 10 vezes com acréscimos.

Parceria

Os superintendentes executivos do Hospital Ernesto Dornelles, Sr. Odacir Vicente Binotto Rossato e Dr. Cyro Alfredo Soares Pinto Leães, destacaram a importância da abertura da nova unidade junto ao hospital, reconhecendo a relevância de estruturas que somam ao cuidado e ao conforto oferecidos dentro do complexo hospitalar. 

Crescente expansão

Com cerca de 23.550 colaboradores, a Rede São João consolida-se como uma das maiores redes farmacêuticas do Brasil.  A São João é a empresa que mais emite cupons fiscais no Rio Grande do Sul, recolhendo mensalmente cerca de R$ 100 milhões em ICMS. Nos últimos anos, a rede destinou aproximadamente R$ 10 milhões em doações para hospitais, atuando diretamente no planejamento e execução de obras que melhoram as condições de atendimento nas instituições.  Durante as enchentes de maio de 2024 no estado, a empresa articulou a entrega de 37 carretas com 30 mil kits de higiene e limpeza em parceria com empresas de todo o país.

O empreendimento possui 314,4 metros quadrados de salão de vendas, 67 metros de gôndolas e funciona 24 horas por dia com atendimento pelo WhatsApp (51) 99841-7510.

