Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Acontece ABPA lança Road Show Internacional para preservar acesso a mercados com base em diretrizes da OMSA

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Primeiro seminário será realizado nas Filipinas e contará com representantes do governo brasileiro e autoridades locais

Foto: Divulgação

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) lançará, no dia 8 de agosto, em Manila, nas Filipinas, a primeira edição do Road Show Internacional “No borders for food: Parcerias para segurança alimentar”, uma iniciativa voltada à promoção do comércio agropecuário com base em regras sanitárias claras, previsíveis e alinhadas aos princípios da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA/WOAH).

A ação ocorre no âmbito do projeto setorial mantido pela ABPA em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), e tem como objetivo fortalecer a adoção de critérios técnicos internacionais, como ferramenta para ampliar o acesso a mercados e contribuir com para a manutenção do fluxo de comércio e a segurança alimentar global.

O lançamento do Road Show acontece em um momento emblemático, no qual o Brasil supera com solidez o primeiro foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade em aves comerciais. “A resposta rápida do setor produtivo e das autoridades sanitárias mostrou a eficácia do nosso modelo de prevenção. Agora, é hora de cuidar também do ambiente internacional, assegurando que os mercados compreendam e reconheçam nossos avanços e os fundamentos técnicos adotados globalmente. Também é preciso ressaltar a necessidade de mudança na abordagem dos conceitos de Influenza Aviária, bem como reafirmar a impossibilidade de transmissão por meio do produto, como já é reconhecido por todos os órgãos internacionais de saúde”, destaca o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

O seminário de abertura será realizado durante a feira WOFEX, em Manila, com o tema: _“Philippines – Brazil: A Successful Partnership. WOAH-based decisions for food security”_. Estarão presentes o embaixador do Brasil nas Filipinas, Gilberto Fonseca Guimarães de Moura, a adida agrícola Virginia Carpi, autoridades do Department of Agriculture local, além de representantes de importadores e processadores de proteína animal.

Além das Filipinas, estão previstos eventos em outros mercados estratégicos para o setor exportador brasileiro, como China, União Europeia, África do Sul, México, Chile, Malásia, Peru, Canadá e Arábia Saudita. “São mercados cujas importações de produtos brasileiros superam os US$ 5 bilhões. Por isso, queremos fomentar o diálogo técnico com autoridades e importadores, fortalecendo comunidades locais que defendam o comércio justo e baseado em evidências, sempre à luz das normas da OMSA”, reforça Santin.

Além de membros da ABPA e do setor, deverão participar do Road Show autoridades do Governo Brasileiro e lideranças internacionais da área de saúde animal.

Sobre a ABPA

A ABPA é a representação político-institucional da avicultura e da suinocultura do Brasil. Congrega mais de 140 empresas e entidades dos vários elos da cadeia produtiva, responsáveis por uma pauta exportadora superior a US$ 12 bilhões. Sob a tutela da ABPA está a gestão, em parceria com a ApexBrasil, das cinco marcas setoriais das exportações brasileiras de aves, ovos e suínos: Brazilian Chicken, Brazilian Egg, Brazilian Breeders, Brazilian Duck e Brazilian Pork.

Sobre a ApexBrasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) atua para promover produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Para alcançar os objetivos, a ApexBrasil realiza ações diversificadas de promoção comercial que visam promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira, entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo fortalecer a marca Brasil. A Agência também atua de forma coordenada com atores públicos e privados para atração de investimentos estrangeiros diretos (IED) para o Brasil com foco em setores estratégicos para o desenvolvimento da competitividade das empresas brasileiras e do país.

Sobre as marcas setoriais

Os Projetos Setoriais Brazilian Chicken, Brazilian Egg, Brazilian Breeders, Brazilian Duck e Brazilian Pork são mantidos pela ABPA em parceria com a ApexBrasil, com o objetivo de promover, junto ao mercado internacional, as carnes de frango, suína, pato, ovos e material genético produzidos no Brasil. Por meio da participação em feiras, realização de workshops e outras ações especiais de promoção comercial, os projetos valorizam atributos destes setores produtivos – como a qualidade, o status sanitário e a sustentabilidade da produção – e fortalecem as marcas internacionais dos produtos brasileiros. Atualmente, cerca de 62 empresas participam dos projetos setoriais. Informações sobre como integrar os projetos podem ser obtidas pelo e-mail isis.sardella@abpa-br.org.

Snowland, Acquamotion e Yup Star estão entre as melhores atrações do Traveller’s Choice
