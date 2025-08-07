Acontece Snowland, Acquamotion e Yup Star estão entre as melhores atrações do Traveller’s Choice

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos maiores grupos de entretenimento e hospitalidade do Brasil, a Gramado Parks – GPK celebra o reconhecimento de quatro de suas atrações turísticas no conceituado prêmio “Traveller’s Choice – Best of the Best 2025”.

Anualmente, a premiação agracia destinos, hotéis, atrações e restaurantes no mundo inteiro, com base na avaliação real e na opinião dos viajantes na plataforma TripAdvisor.

O maior parque indoor com #nevedeverdade do Brasil, Snowland, o primeiro parque aquático termal e indoor da América do Sul, Acquamotion, e as rodas-gigantes Yup Star do Rio e de Foz do Iguaçu receberam o desejado selo “Traveller’s Choice”, concedido para apenas 10% das melhores atrações do mundo.

Além disso, os parques gaúchos também apareceram no ranking dos “TOP 12”, categoria Parques Temáticos, sendo considerados atrações imperdíveis para quem visita a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul.

Para figurar entre os vencedores do “Traveller’s Choice”, durante 12 meses os agraciados precisam receber um número mínimo de avaliações e, após atingir essa marca, um grau de excelência positivo, de acordo com a opinião dos votantes. A plataforma TripAdvisor se baseia, ainda, em como critérios adicionais de elegibilidade.

De acordo com o diretor de Entretenimento do Grupo, Peterson Perin, receber o selo valida o posicionamento do Snowland, Acquamotion e das Yup Star, do Rio de Janeiro e de Foz do Iguaçu – consideradas , pelos viajantes, como importantes atrações turísticas do País. “A concepção dos parques e das rodas-gigantes foi desenvolvida para oferecer mais do que entretenimento de alta qualidade para pessoas de todas as idades. Envolve receber bem, contar histórias encantadoras, proporcionar momentos emocionantes e, principalmente, fazer com que queiram voltar. E isso é um dos nossos diferenciais”, avalia.

A excelência em hospitalidade da Gramado Parks não ficou de fora da agraciação. Três empreendimentos da rede estão entre os melhores hotéis do Brasil e da América do Sul no prêmio no Best of the Best 2025.

O Exclusive Gramado conquistou o 3º lugar entre os Melhores Hotéis do Brasil, além de figurar como 3º Melhor Hotel da América do Sul e 8º Melhor Hotel do Mundo para Toda a Família. Já o Resort Buona Vitta Gramadoaparece em 7º lugar entre os Melhores Hotéis do Brasil, é o 7º Melhor Hotel de Luxo do país e ocupa ainda a 12ª posição entre os Melhores Hotéis de Luxo da América do Sul. O Bella Gramado, por sua vez, celebra o 10º lugar entre os Melhores Hotéis do Brasil, consolidando-se como uma das principais opções de hospedagem da Serra Gaúcha.

A diretora de Vendas e Marketing, Lísia Diehl, destaca que a conquista do selo pelas atrações e dos prêmios pelos hotéis da Gramado Parks está diretamente ligada ao trabalho incansável de equipes que pensam de ponta-a-ponta a experiência do visitante. “Estamos orgulhosos pelas conquistadas, pois representam a opinião verdadeira de quem nos visita”, afirma a executiva, que finaliza: “Existe muita dedicação e excelência envolvidas para fazer a melhor entrega por quem nos escolhe, por quem nos coloca no seu roteiro de viagem. Nosso objetivo é que essas pessoas saiam dos nossos empreendimentos levando para casa memórias de felicidade com quem amam. E isso não tem preço”.

Conheça um pouco mais das atrações da Gramado Parks certificadas

com o selo “Traveller’s Choice 2025”:

Snowland

Inaugurado em outubro de 2013, foi o primeiro parque de neve indoor do país. Com uma área de 16 mil m², sendo 8 mil m² dedicados a neve, promove experiências únicas e inesquecíveis, convidando cada visitante a sentir o encanto de flocos de neve de verdade caindo, se emocionar com shows artísticos na pista de patinação no gelo e se divertir na única montanha nevada do Brasil, que também é utilizada para a prática de esportes, como snowboard e esqui. Mais informações no site: www.snowland.com.br.

Acquamotion

Inaugurado em 2020, propõem diversão e entretenimento em águas termais quentinhas, aquecidas naturalmente a 36°, purificadas pelo ozônio, sem cloro, e ricas em minerais terapêuticos, como o lítio e sulfatos. O parque fica em meio a exuberante vegetação de uma

floresta de araucárias, em um amplo terreno de 49 mil m², com sede de três andares. Sua estrutura oferece sete piscinas. Na parte interna estão: Tchêbum, de ondas, Obah!, com jatos massageadores e bar molhado, Acquatix, com cenografia de um bosque encantado com árvores e espelhos d’água, para crianças de 1 a 5 anos, e Acquaplay, com escorregadores e toboáguas, para as de 6 a 12 anos. Indoor há a Alegria Infinita, com borda infinita, e Cálida e Serena, ambas suspensas e com vista para a natureza. Mais informações no site: www.acquamotion.com.br.

Yup Star Rio

A roda gigante Yup Star é o ponto mais alto do turismo na Cidade Maravilhosa! É diversão para todas as idades e para pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo: a melhor vista da cidade, um mirante em movimento para admirar os principais pontos turísticos do Rio a 88m de altura, em 54 cabines personalizadas. Um parque cheio de atrações e spots totalmente instagramáveis, o que garantem earned media através dos próprios visitantes. Mais informações no site: https://rio.yupstar.com.br.

Yup Star Foz do Iguaçu

Uma paisagem de perder o fôlego. De fazer o coração disparar de emoção. E a alma sorrir de tão leve. A roda-gigante também está na terra de uma das sete maravilhas do mundo: Foz do Iguaçu. E é aqui que a magia e o encanto se juntam só para você uma experiência incrível. Lá de cima, a melhor visão da cidade e de todos os seus cartões postais. Aqui embaixo, todas as atrações de um parque onde cada detalhe foi pensado para surpreender você. Mais informações no site: https://foz.yupstar.com.br.

Sobre a Gramado Parks

Fundada em Gramado, na Serra Gaúcha, a Gramado Parks é um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do país. É responsável por empreendimentos inovadores como o Snowland, primeiro parque de neve indoor do país, o Acquamotion, primeiro parque aquático termal da América Latina, ambos em Gramado, o Farol Porto de Galinhas, em Pernambuco, e a Yup Star, rodas-gigantes localizadas no Rio e em Foz do Iguaçu.

Com mais de 1.700 colaboradores, a empresa também tem três hotéis em Gramado (Bella, Exclusive e Buona Vitta), cinco restaurantes (Donalira, Donalira Lago Negro, Opiano, Don Milo Cucina e Signature), administra o Museu do Festival de Cinema de Gramado, conhecido por Palácio do Kikito, e possui salas comerciais do conceito de multipropriedade na Serra Gaúcha, Pernambuco, Foz do Iguaçu e Rio .

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/snowland-acquamotion-e-yup-star/

Snowland, Acquamotion e Yup Star estão entre as melhores atrações do Traveller’s Choice

2025-08-07