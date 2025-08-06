Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Acontece Estátua da Liberdade chega a Havan de Canoas (RS)

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Estátua da Liberdade percorreu mais de 500 km até Canoas, onde será instalada em frente à nova unidade da Havan

Foto: Divulgação

A Estátua da Liberdade chegou na Havan de Canoas (RS) na tarde desta terça-feira (5). O monumento de 35 metros saiu de Balneário Camboriú (SC) na manhã de segunda-feira (4) e percorreu mais de 500 quilômetros entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

Agora, a estátua será instalada em frente à megaloja. A construção da Havan de Canoas segue em ritmo acelerado. A unidade contará com mais de nove mil metros quadrados, estacionamento amplo, praça de alimentação e cerca de 350 mil itens de diversos setores.

A inauguração está marcada para o dia 23 de agosto, às 10h. O evento contará com a presença do dono da rede, Luciano Hang.

Fecomércio-RS celebra 80 anos de história na Casa do Comércio Gaúcho
