Acontece Fecomércio-RS celebra 80 anos de história na Casa do Comércio Gaúcho

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Sede da entidade recebeu autoridades, imprensa e convidados Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fecomércio-RS comemorou os 80 anos de fundação em uma celebração na Casa do Comércio Gaúcho, sede da entidade, em Porto Alegre, na noite de terça-feira, 05 de agosto. A ocasião foi marcada por um jantar, com a primeira apresentação da Orquestra Jovem do Sesc/RS, para convidados entre autoridades, imprensa, diretoria, representantes dos sindicatos filiados, lideranças empresariais e parlamentares. Na presença do vice-governador, Gabriel Souza, da vice-prefeita de Porto Alegre, Betina Worm, do presidente da Fiergs, Cláudio Bier, e de representantes das casas legislativas municipal e estadual, com um grande brinde, o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP, Luiz Carlos Bohn, destacou a trajetória da instituição desde 1945 até tornar-se uma das principais entidades de representação empresarial do país, defendendo os interesses do setor terciário – responsável por mais de 50,6% do PIB gaúcho.

“O comércio é o sangue que irriga a economia. Com grande orgulho e satisfação comemoramos os 80 anos de história dessa entidade que tem sido um pilar fundamental na defesa dos interesses do setor terciário e do desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, ressaltou Bohn. O presidente destacou ainda que esse legado foi construído a muitas mãos. “O protagonismo que exercemos atualmente nas principais pautas em favor de um ambiente de negócios mais evoluído, justo e competitivo, é resultado de colaboração e da ação conjunta em prol de um único objetivo: representar o setor do comércio de bens, serviços e turismo com seriedade, coragem e visão de futuro”, defendeu.

O apoio da entidade no Estado e em Porto Alegre também foi destacado durante o evento. O vice-governador lembrou da atuação da entidade durante as enchentes de 2024, especialmente na construção de Centros Humanitários de Acolhimento, com um investimento superior a R$ 100 milhões. Além disso, Souza enalteceu a importância do comércio para o RS: “A Fecomércio-RS representa 75% do total de empreendimentos do RS, e consegue unir desde os microempreendedores até as grandes empresas, com a geração de 1,7 milhão de empregos formais”, pontuou. Somado a isso, a vice-prefeita da Capital expressou a admiração pelo Sistema. “A entidade tem desempenhado um papel essencial na economia, mas também por meio do Sesc e o Senac, que mudam a vida de muitos gaúchos. Essa força de uma instituição que vê o presente mas sempre olha pro futuro é essencial,” disse. Na ocasião, o presidente da Fiergs, Cláudio Bier, destacou a união entre os setores. “Não existe indústria forte sem o comércio forte. Temos uma parceria de amizade, respeito em busca do desenvolvimento gaúcho”, disse.

Em seu discurso, Bohn ainda lembrou de outros gestores que estiveram à frente da Fecomércio-RS nessas oito décadas. Entre eles, foram saudados Flávio Sabbadini, Moacyr Schukster e Zildo De Marchi. Ele reforçou que com a sede, construída no bairro Anchieta da Capital, a instituição alcançou um novo patamar de excelência e inovação, que abrirá muitas oportunidades. “Somos voz ativa nas grandes lutas, nas transformações que moldaram nosso segmento e na articulação por políticas que favorecem o empreendedorismo. Mas, além disso, por meio dos nossos braços sociais, Sesc e Senac, também temos um importante papel social, reconhecido nas ações voltadas à educação, à saúde, ao bem-estar e ao crescimento das comunidades em que estamos inseridos”, disse. O presidente da entidade demonstrou o comprometimento em seguir em constante diálogo com os poderes públicos, na defesa das bandeiras do setor e da liberdade econômica, por um ambiente favorável aos negócios, competitivo e pujante.

A celebração integra uma agenda comemorativa à data, que contou com a realização da primeira edição da Semana S do Comércio, em maio, e o lançamento de um Prêmio de Jornalismo, com cerimônia de premiação marcada para o mês de setembro. Nesta terça-feira, a Federação também recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa e na segunda-feira na Câmara de Vereadores de Porto Alegre pelos 80 anos.

80 anos ao lado da comunidade gaúcha

As oito décadas de atuação da Fecomércio-RS são marcadas pela defesa de um ambiente de negócios favorável e pelo fortalecimento do setor terciário, promovendo o empreendedorismo e o desenvolvimento de, atualmente, mais de 540 mil estabelecimentos. Nesta história, estão pleitos marcantes e fortes campanhas que mobilizaram a sociedade, como o combate de tentativas de aumento do ICMS, a ameaça de volta da CPMF e diversas outras propostas que iam contra a defesa da desburocratização do ambiente empresarial. O icônico painel do Impostômetro, instalado em 2016 no Centro de Porto Alegre, foi um exemplo disso.

Desde 2010, a Fecomércio-RS conta com a Agenda Legislativa, iniciativa que apresenta aos parlamentares, gestores públicos e empreendedores gaúchos análises, debates, posicionamentos e o acompanhamento das proposições legislativas estaduais e federais. A atuação para evitar decisões que prejudiquem o setor, antes que elas aconteçam, ganhou novo reforço em 2022, com o Representa+, uma plataforma digital colaborativa e interativa, que permite a participação ativa dos empresários na avaliação e na atribuição de prioridade de atuação com relação a projetos no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa.

Marcam a história, além disso, pesquisas, cursos, missões empresariais e eventos diversos voltados à formação dos empreendedores. O Lab Fecomércio-RS, hub de inovação para o fortalecimento de micro e pequenas empresas, e o Instituto Fecomércio-RS de Pesquisas (IFEP) são exemplos disso. Já iniciativas como o Giro pelo Rio Grande e as Reuniões Regionais reforçam a atuação da entidade no interior do Estado, em um processo ativo de escuta e de entregas.

Os 80 anos remontam, também, a períodos difíceis para o Estado, quando a atuação da Federação foi essencial. No enfrentamento aos impactos das enchentes de 2024, a Fecomércio-RS atuou no pleito de medidas como flexibilização de prazos trabalhistas e tributários e na criação de linhas de financiamento extraordinárias. A entidade financiou os Centros de Acolhimento do Governo do Estado e, através de seus braços sociais, em especial o programa Sesc Mesa Brasil, distribuiu quase 2,5 milhões de quilos de alimentos. Entre outras ações, por meio do projeto Mobília Solidária, a entidade conectou doadores de móveis e equipamentos a empresas do setor. Já durante a pandemia de Covid-19, a Federação atuou fortemente para defender a saúde da população, sem prejudicar empresas e empregos.

“A conquista da Casa do Comércio Gaúcho, nossa sede no bairro Anchieta, em Porto Alegre, inaugurada em 2022, foi outro passo transformador, que possibilitou ampliar a nossa atuação e permite que os trabalhos da Federação, do Sesc e do Senac sejam executados de forma mais eficiente”, lembra Bohn. “Ao completarmos 80 anos, há muito a relembrar, a agradecer e, também, muito, ainda, por fazer. O compromisso que fica é de que seguiremos firmes e atuantes, ao lado da comunidade gaúcha, na busca por um Estado e por um País melhor.”

De 1945 a 2025

A história da Federação teve início no contexto da Era Vargas, quando começaram a ser fundados os primeiros sindicatos patronais do Estado. O embrião do que hoje é a Fecomércio-RS nasceu, em 1945, com a união de sindicatos de lojistas gaúchos para formar uma associação sindical, à época chamada de Federação do Comércio Varejista do Rio Grande do Sul. Foi a quinta do segmento a ser fundada no País. Seguiu-se, então, a fundação de outras federações no âmbito do setor terciário: em 46, a dos atacadistas, a Afemércio; e, em 48, a do turismo, a Feturismo.

Na década de 50, dos chamados “Anos Dourados”, mais sindicatos patronais surgiram na esteira da expansão econômica. Um conjunto deles, em 58, formou a Federação dos Agentes Autônomos do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul, a Facergs. Anos depois, já em 88, era criada a Federação do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, a Fecogênero. Essas cinco entidades, em 1998, foram unidas em duas: a Fecomércio e a Feserviços. Em 2000, ambas federações se juntaram no que é, hoje, a Fecomércio-RS. Atualmente, ela engloba 107 sindicatos empresariais, entre filiados e associados, e, com seus braços sociais – o Sesc e o Senac – soma mais de 100 Unidades Operacionais no Estado, que atendem milhares de gaúchos no âmbito da Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Assistência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/fecomercio-rs-celebra-80-anos/

Fecomércio-RS celebra 80 anos de história na Casa do Comércio Gaúcho

2025-08-06