Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

A programação da FGV segue nos dias 25 e 26 de maio, das 13h às 21h, no Centro de Eventos da Fiergs Foto: Divulgação FBV Foto: Divulgação FBV

Na noite desta terça-feira (24), ocorreu a abertura oficial da 9ª Feira Brasileira do Varejo (FBV), no Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre. A cerimônia foi marcada pelo clima de retomada e contou com a presença de autoridades públicas e do setor varejista.

Após dois anos sem atividades presenciais, em virtude da pandemia da Covid-19, este ano, o evento chega para alavancar o setor. De acordo com Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre, os últimos anos foram marcados por muitas mudanças, mas o varejo conseguiu encorporá-las de forma rápida. “Sabemos que há em nosso setor uma grande oportunidade de melhorias, especialmente para as pequenas e médias empresas. Por isso, acreditamos que estar ao lado dos lojistas, trazendo-os para perto, simplificando entendimentos sobre o que é inovação, seja uma forma de encurtar e transpor barreiras e de seguirmos transformando o varejo”, afirma.

O setor varejista foi um dos mais impactados pela crise. Com a retomada do comércio e a queda nos índices sanitários, o varejo começa a observar os números pré-pandêmicos. Além disso, Piva aponta outros eventos que estão contribuindo para a melhora dos indicadores. “Esse frio que chegou com um pouco de antecedência nos últimos dias fez com que o varejo se movimentasse de uma maneira mais rápida do que o esperado. Há uma tendência de melhora, o emprego está melhorando, a renda está melhorando, então tudo isso são sinais de uma retomada contínua de agora em diante”, destaca o presidente do Sindilojas Porto Alegre.

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo enalteceu o comércio varejista como um dos destaques da capital. Melo ainda pontuou ações da Prefeitura Municipal voltadas para o segmento. “Nós queremos facilitar a abertura de negócios, reduzir impostos, ser uma cidade inovadora e dar segurança jurídica ao empreendedor e licenciar rapidamente”, listou o chefe do Executivo municpal.

Para o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Jr, a FBV tem o significado de retomada e recomeço. Dessa forma, o evento é uma das marcas do que chamou de a “virada do jogo”. Quando questionado sobre ações do poder público voltadas para a área, Ranolfo destacou o olhar atento sobre a redução da carga tributária. “O Rio Grande do Sul tem hoje a menor carga tributária do Brasil, isso já é um grande avanço. Nós seguimos sempre dialogando com o setor, que foi efetivamente muito atingido pela pandemia. (…) Eventos desse tipo impulsionam e fomentam, auxiliando como um todo”.

A programação da FGV segue nos dias 25 e 26 de maio, das 13h às 21h, no Centro de Eventos da Fiergs (Av. Assis Brasil, 8.787 – Porto Alegre). A visitação é gratuita.

Informações: www.feirabrasileiradovarejo.com.br

