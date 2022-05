Acontece Lebes presenteia a comunidade da Restinga com show do Guri de Uruguaiana

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

(Divulgação: Lebes)

Há quatro anos atuando junto à comunidade da Restinga, na zona sul de Porto Alegre, a rede de varejo Lojas Lebes vai retribuir todo o acolhimento e o carinho dos moradores da região com um show especial do Guri de Uruguaiana.

O espetáculo traz diversas novidades com novos causos, clipes ao vivo e as paródias de Guri Marley, Gurillage People e The Guritles, além da participação especial do gaúcho emo Licurgo, que agora toca bateria, anda de skate e dança chula!

O Guri Uruguaiana vai animar o público também com seu talento como cantor, interpretando versões do famoso Canto Alegretense em diversas melodias.

É a tradição gaúcha contada de uma forma divertida!

O show de comédia é gratuito, e tem realização do Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura e Lojas Lebes.

Serviço:

O que: Show Guri de Uruguaiana

Espetáculo: Os Causos do Guri de Uruguaiana

Local: Sociedade Recreativa e Beneficente Estado Maior da Restinga (Quadra Coberta)

Data: 25/05, -feira

Hora: 19h

Entrada: Gratuita

