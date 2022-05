Acontece Banrisul apresenta nova marca e conceito: “Nossa conexão transforma”.

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2022

Diretoria do Banrisul apresenta processo de rebranding da instituição. (Foto: Divulgação Banrisul/Reinaldo Foltz)

O Banrisul apresentou, nesta segunda-feira (23), seu processo de rebranding, que inclui novo posicionamento, nova marca e o conceito Nossa conexão transforma. As novidades foram anunciadas em coletiva de imprensa em Porto Alegre, pelo presidente do Banco, Cláudio Coutinho.

Para além das mudanças de imagem, o rebranding reflete as transformações que já estão acontecendo no Banrisul. A nova marca se alinha com essas entregas e fortalece a conexão com seus clientes e parceiros. De olho no amanhã, o Banrisul vem reforçando ao longo do tempo áreas estratégicas para o seu negócio: inovação, pessoas, sustentabilidade e agronegócio. A instituição tem mais de quatro milhões de clientes e cerca de 500 agências, estando entre os maiores bancos do Brasil. Alcançou, no primeiro trimestre de 2022, saldo de R$ 42,4 bilhões em crédito e, no mesmo período, investiu R$ 57,3 milhões em inovação, melhorias na experiência do usuário, segurança da informação e modernização tecnológica.

“Temos o compromisso de continuar construindo um Banrisul cada vez mais moderno, eficiente e sustentável, ancorado na nossa missão de promover o desenvolvimento econômico e social das pessoas e das comunidades”, destacou Coutinho, durante sua apresentação. O presidente reforçou que o Banco acompanha as evoluções que o mercado exige todos os dias. “As duas novas cores da marca representam exatamente isso: a modernidade e a sustentabilidade. E mantivemos o azul, que todos já conhecem, pois é assim que evoluímos, respeitando a nossa história e a nossa essência”, detalhou.

Dinamismo e modernidade

O presidente Cláudio Coutinho frisou que o conceito Nossa conexão transforma remete para um banco mais inclusivo, humano e conectado com seus colaboradores e clientes. O trabalho de rebranding foi iniciado ainda antes da pandemia, a partir de pesquisas e estudos de mercado. “Chegamos a um novo posicionamento, a um novo conceito e a uma nova marca que, além dos atributos de segurança, solidez e credibilidade, representam o momento atual do Banco, ou seja, uma instituição coletiva, humana e contemporânea.

Também acompanharam a coletiva de imprensa o presidente do Conselho de Administração, Jorge Luis Tonetto; o vice-presidente do Banco, Irany Sant’Anna Junior; conselheiros e diretores do Banco.

O lançamento foi prestigiado, ainda, por presidentes de entidades ligadas à área da comunicação.

