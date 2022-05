Acontece Hilton instala a sua marca na fachada do hotel Hilton Porto Alegre no Moinhos de Vento

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

Na última semana, o letreiro da rede global foi fixado na fachada do Hilton Porto Alegre localizado na Rua Olavo Barreto Viana, 18 Foto: MAVO CONTENT/Divulgação A operação da rede Hilton no Estado iniciou em fevereiro deste ano oferecendo padrão internacional de hospedagem Foto: MAVO CONTENT/Divulgação

Mais uma etapa da chegada da bandeira Hilton no Rio Grande do Sul acaba de ser concluída. Na última semana, o letreiro da rede global foi fixado na fachada do Hilton Porto Alegre localizado na Rua Olavo Barreto Viana, 18.

Essa é uma das primeiras mudanças estruturais no prédio do Hilton Porto Alegre. Nos próximos meses, a unidade passará por uma reforma em todas as suas áreas, incluindo seus quartos, espaços de circulação e de eventos. A operação da rede Hilton no Estado iniciou em fevereiro deste ano oferecendo padrão internacional de hospedagem.

De propriedade do Pateo Moinhos de Vento Administração e Participações, empresa do grupo Zaffari e FII Pateo Moinhos de Vento, e administrado pela Hilton, o hotel de 170 quartos está convenientemente localizado no bairro Moinhos de Vento, uma das áreas mais sofisticadas e badaladas da cidade, com diversas opções de restaurantes, compras, lazer e entretenimento a poucos metros de distância.

Mais sobre o Hilton Porto Alegre

Atendendo às necessidades em constante evolução dos viajantes de negócios de hoje, o Hilton Porto Alegre oferece mais de 1.100 m² de espaço flexível para eventos com até 700 participantes. O hotel também oferece serviços premium para eventos com internet de alta velocidade e infraestrutura de videoconferência em todos os espaços de reuniões.

Localizado a apenas 5 km do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, o Hilton Porto Alegre é ideal para os hóspedes que visitam a cidade a negócios ou lazer. O hotel fica conectado ao shopping Moinhos, com porta de acesso no lobby do hotel, a poucos passos do Parque Moinhos de Vento, um dos mais famosos da cidade, e a 8 km do centro histórico, onde é possível visitar a Catedral Metropolitana, entre outros locais.

