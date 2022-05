Acontece Rede Pampa traz cobertura completa da 9ª Feira Brasileira do Varejo, que ocorre em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

Em seu espaço especial no Centro de Eventos da FIERGS, a Rede Pampa acompanha tudo o que acontece na FBV, de 24 a 26 de maio Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Sempre próxima dos eventos que movem a sociedade gaúcha e prestigiam a economia do Rio Grande do Sul, a Rede Pampa de Comunicação se faz presente na 9ª Feira Brasileira do Varejo, que acontece entre 24 e 26 de maio, no Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre.

Atento a todos os detalhes do evento, o grupo de comunicação estará com espaço próprio e exclusivo, onde receberá organizadores, clientes e palestrantes de destaque para entrevistas especiais, repercutindo todas as novidades do setor em seus veículos jornalísticos de rádio, televisão e redes sociais, além do Jornal O Sul.

A convite do evento, o Sr. Alexandre Gadret, Presidente da Rede Pampa de Comunicação, concederá a palestra “O Valor da Comunicação Local” na quinta-feira (26), às 17h, no FBV Talks.

“O varejo é um dos segmentos que mais sofreu alterações, não só pela mudança nos hábitos de consumo das pessoas, mas também pela pandemia, que mudou a forma de vida no Brasil e no mundo. A Rede Pampa reconhece essa força que o varejo tem, e a importância de compreendermos, valorizarmos e nos aprofundarmos nessas novas formas de consumo”, salienta Gadret.

Nesta terça-feira (24), às 17h30, o mesmo palco recebe Gustavo Victorino, comunicador da TV Pampa e da Rádio Pampa, com a palestra “Comunicação e Varejo: a importância da credibilidade e transparência na relação com o consumidor”.

Na quinta-feira (25), Paulo Sérgio Pinto comanda o programa Pampa Debates diretamente da FBV, com convidados de destaque no segmento.

Conectada com o que há de mais moderno em incentivo a negócios, a Rede Pampa reportará diariamente as novidades tecnológicas do varejo através de reportagens, matérias e boletins especiais, sempre em prol da informação e do desenvolvimento do setor no Rio Grande do Sul.

REDE PAMPA NA COBERTURA DA 9ª FEIRA BRASILEIRA DO VAREJO:

TV PAMPA:

Apresentação de reportagens completas dentro do Jornal da Pampa durante todo o evento.

Edição especial do Pampa Debates, com Paulo Sérgio Pinto, direto da FBV, 25/05, às 17h45.

Entrevistas exclusivas e boletins nas redes sociais da TV Pampa.

Como assistir à TV Pampa:

TV aberta para todo o Rio Grande Do Sul

Claro Net para todo o Rio Grande do Sul

Vivo TV

Aplicativo da TV Pampa para celulares

Redes Sociais:

Facebook: @tvpampa

Instagram: @tv_pampa

Twitter: @tv_pampa

YouTube: youtube.com/tvpampa

RÁDIO PAMPA:

Boletins especiais, diariamente, durante todo o evento.

Matérias e reportagens no portal Rádio Pampa, aplicativo e nas redes sociais.

Como ouvir a Rádio Pampa:

97,5 FM

Aplicativo da Rádio Pampa para celulares

Redes Sociais: Facebook: @radiopampapoa

Instagram: @radiopampapoa

Twitter: @radiopampapoa

JORNAL O SUL E PORTAL OSUL.COM.BR

Cobertura completa do Jornal O Sul, com informações em tempo real no portal OSul.com.br e nas redes sociais.

Como acessar o portal e o Jornal O Sul:

Aplicativo do Jornal O Sul para celulares

osul.com.br

Redes Sociais:

Facebook: PortalOSul

Instagram: @jornal_osul

Twitter: @OSUL_noticias

A REDE PAMPA DE COMUNICAÇÃO

Único grupo de comunicação com abrangência estadual do Rio Grande do Sul que é 100% gaúcho, oferecendo conteúdos em todas as mídias: televisão, rádio, jornal e internet.

As 18 emissoras de rádio da Rede Pampa alcançam mais de 60% dos consumidores do Rio Grande do Sul e figuram entre as líderes de audiência, tanto nos segmentos jornalístico, esportivo e musical.

A TV Pampa possui quatro emissoras estrategicamente localizadas em Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo e mais de 100 repetidoras, atingindo, com seu sinal, 83% dos telespectadores do Estado.

O Jornal O Sul é um periódico digital com acesso gratuito aos leitores, possuindo o portal de notícias osul.com.br, que disponibiliza, em tempo real, informação completa e imparcial.

