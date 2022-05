Rio Grande do Sul A poucos dias do fim do prazo, 1/4 dos gaúchos ainda não declarou Imposto de Renda 2022

23 de maio de 2022

No País, 9 milhões ainda devem acertar as contas com a Receita Federal

A poucos dias do prazo final para a entrega do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) 2022, ano-calendário 2021, a Receita Federal informou que mais de 1,8 milhão de contribuintes do Rio Grande do Sul enviaram a documentação até agora. A expectativa, contudo, é de que 2,4 milhões de declarações sejam enviadas até 31 de maio. Com isso, 1/4 dos envios segue pendente.

No País, foram entregues pelo menos 25,1 milhões de declarações do IR até esta segunda-feira (23), representando aproximadamente 73% do total das 34,1 milhões de declarações esperadas em 2022.

Quem estiver obrigado a entregar a declaração e não fizer até o fim do prazo fica sujeito à multa de 1% ao mês, sobre o valor do imposto de renda devido, limitada a 20% do valor do imposto de renda. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.

A Receita Federal reforça que as restituições vão ser pagas a partir do dia 31 desse mês. A consulta ao primeiro lote abre já nesta terça-feira, no site do órgão.

