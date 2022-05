Política Embate entre defensores de Simone Tebet e de Eduardo Leite emerge após desistência de Doria

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

Grupo quer reconvocar o ex-governador gaúcho, Eduardo Leite, para ser o candidato do partido Foto: Reprodução Grupo quer reconvocar o ex-governador gaúcho, Eduardo Leite, para ser o candidato do partido(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A saída de João Doria (PSDB) da corrida eleitoral não encerra o impasse no partido. Ao contrário.

A mudança de cenário marcada pela desistência do tucano no início da tarde desta segunda-feira (23) marca o início de um novo embate entre dois grupos na sigla: o que defende a unidade em torno de Simone Tebet (MDB) e o que quer reconvocar o ex-governador gaúcho, Eduardo Leite, para ser o candidato do partido.

“Nada mais justo diante de um movimento desses do que convocar o segundo colocado nas prévias para ser o candidato do partido”, diz um proeminente integrante do grupo que apoiou Leite na disputa interna.

O novo embate no PSDB já tem data marcada: terça-feira (24). Quando a sigla se reúne com o MDB para discutir os rumos na disputa presidencial deste ano.

