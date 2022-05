Porto Alegre Ações de controle à dengue e de combate a focos do mosquito prosseguem em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nesta semana, com previsão de temperaturas mais baixas, a população deve prestar atenção no interior das residências Foto: Cristine Rochol/PMPA Porto Alegre, RS, 20/05/2022. Parte do bairro Vila Jardim recebeu visita de agentes da prefeitura na sexta-feira, 20, visando ao controle da dengue e combate a focos do mosquito Aedes aegypti. Participaram da atividade integrada profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Diretoria de Vigilância e Saúde e Atenção Primária à Saúde), do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e da subprefeitura Leste. O trabalho começou às 9h, tendo como ponto de partida o SESC Protásio Alves (Av. Protásio Alves, 6.220). O perímetro abrangido pela operação inclui a Rua Seival, lado esquerdo; rua Barão de Bagé, lado direito, entre as avenidas Protásio Alves e Souza Lobo. Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) prossegue, nesta semana, as ações de controle da dengue e de combate a focos do mosquito Aedes aegypti em áreas específicas de Porto Alegre.

Além das visitas domiciliares nos bairros com maior incidência de casos de dengue, estão programados mutirão de conscientização no Cristal, nesta terça-feira (24), e um segundo mutirão no bairro Vila Jardim, na sexta-feira (27).

Ao longo da semana, estão previstas visitas domiciliares, com orientação de moradores, busca ativa de casos suspeitos da doença ainda não notificados à SMS, identificação e eliminação de criadouros do mosquito, nas zonas Leste e Oeste, dando continuidade aos trabalhos programados para a semana passada e que foram cancelados por causa do mau tempo.

Na Região Leste, onde há a maior concentração de casos de dengue, os bairros visitados serão Bom Jesus, Coronel Aparício Borges, Jardim carvalho, Lomba do Pinheiro, Partenon, Vila São José, Vila Jardim e Jardim Sabará. Na Oeste, Bom Fim, Centro Histórico, Medianeira, Santa Tereza e Mont’ Serrat.

Terça-feira

Ação de conscientização no Cristal, das 9h às 13h. Ponto de partida na rua Dona Cristina, 294, em parceria da SMS com os departamentos municipais de Habitação e de Limpeza Urbana. Caminhada de conscientização sobre focos de lixos e datas da coleta domiciliar e fiscalização e orientação em terrenos da Vila Pedreira e Vila Arapeí.

Sexta-feira, 27, a partir das 9h – ponto de partida a ser confirmado.

Continuidade do mutirão iniciado na sexta-feira, 20, no bairro Vila Jardim, ação integrada entre a SMS, subprefeitura regional e DMLU na Zona Leste. Os bairros e áreas abrangidas serão informados no decorrer da semana.

Aedes aegypti

Nesta semana, com previsão de temperaturas mais baixas, a população deve prestar atenção na presença do mosquito Aedes aegypti no interior das residências. “Ele é um mosquito adaptado ao ambiente doméstico.

Com o aumento do frio, vai procurar abrigo dentro de casa, onde a temperatura estará mais amena, por isso os cuidados no interior dos imóveis devem ser redobrados, especialmente nas regiões com confirmação de casos ou armadilhas com captura de fêmeas infectadas com o vírus”, explica o gerente da Vigilância Ambiental da SMS, Alex Lamas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre