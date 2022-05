Porto Alegre Parceria entre Agência It! e Banrisul valoriza o Centro Histórico de Porto Alegre

23 de maio de 2022

Foto: Divulgação/Agência It

A agência It! Experience, em uma parceria com o Banrisul, está focada em desenvolver iniciativas que valorizem o Centro Histórico de Porto Alegre, onde se localiza a sede da instituição.

Durante 30 dias, incluindo o Natal e o Ano Novo de 2022, a fachada do edifício foi palco de show de laser e projeção mapeada.

Para a noite desta segunda-feira (23), a partir das 18h, a It e o Banrisul organizaram uma programação que promete ir além de dar vida e movimento à fachada.

Começa com a apresentação da Orquestra Jovem da OSPA e segue com projeção mapeada na fachada. “Queremos deixar o Centro Histórico mais vivo, estimulando as pessoas a frequentá-lo e a se sentirem bem em um lugar tão bonito e representativo da história da nossa Capital”; diz a diretora-geral da It, Manuela Caringi – ela mesma neta do escultor Antonio Caringi, que imortalizou Paixão Cortes no Laçador.

“Recentemente, tivemos o South Summit que fez nativos e estrangeiros olharem o Cais com extrema admiração e, no sábado, milhares de pessoas circularam na região na Noite dos Museus. Então estamos comprometidos a fazer a nossa parte por este espaço no coração de Porto Alegre”, complementa Manuela.

