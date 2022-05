Acontece Casa Madre Ana completa 6 anos de acolhimento a pacientes em tratamento na Santa Casa

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ao longo de 6 anos, mais de 5 mil pacientes passaram pela Cada de Apoio Madre Ana Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta quarta-feira (25), uma cerimônia religiosa celebrou os 6 anos de atuação da Casa de Apoio Madre Ana. A instituição, localizada na Rua Vigário José Inácio, hospeda pacientes e seus familiares que necessitam de um suporte integral durante o período de tratamento no Completo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia. Em sua maioria, são pessoas vindas de outras localidades sem a possibilidade de bancar a permanência em Porto Alegre.

O médico Fernando Lucchese, presidente do Conselho Provedor, acompanhou desde o início esta história e relembra a necessidade do acolhimento: “O que acontecia era que muitas mães ficavam, muitas vezes, sem ter onde ficar, então dormiam nos carros da garagem do Santo Antônio, na praça, etc. Esse problema nós resolvemos com essa casa”. O prédio foi uma doação das irmãs franciscanas. Inicialmente, a instituição contava com 30 leitos, mas através da expansão e reformas, já são 100 disponíveis.

“Nesses 6 anos, passaram 5 mil pacientes aqui. Metade dos que estão aqui são do estado do Rio Grande do Sul e a outra metade são dos 26 estados”, destaca Lucchese.

Desde 2016, além da hospedagem, a Casa de Apoio Madre Ana oferece alimentação, acolhimento psicossocial, higiene e serviços de lazer. “Hoje a Casa é 100% mantida por doações da comunidade ou através do empresariado, o que é extremamente importante. A gente conta com esse apoio financeiro, mas também com o de voluntários”, aponta Juliana Airoldi, supervisora da instituição.

Daqui para frente, a expectativa é continuar prestando esse trabalho e expandir a possibilidade de acolhimento.”Um dos nossos projetos é ampliar os nossos serviços. A gente tem espaço para isso, mas o recurso financeiro é muito importante para gente poder reformar esses quartos”, diz Airoldi.

Contribuições podem ser feitas via depósito bancário, pagamento de boleto ou diretamente na tesouraria da Santa Casa. Interessados podem obter mais informações pelo telefone (51) 3214-8978 e no site santacasa.org.br/casadeapoiomadreana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece