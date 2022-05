Acontece Melnick traz Gustavo Filgueiras, CEO do Grupo Emiliano, para convenção de lançamento do Nilo Square Multistay

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com formato diferenciado, a torre icônica do Nilo Square é um complexo multiuso de hospedagem, moradia e workplace que inova com a categoria Multistay Foto: Divulgação/Melnick Foto: Divulgação/Melnick

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Melnick promove nesta quinta-feira (26), a partir das 18h, a convenção de vendas do Nilo Square Multistay, grande lançamento imobiliário do ano em Porto Alegre.

A construtora irá apresentar os detalhes do complexo, projeto inovador que irá contemplar unidades comerciais e residenciais, além da primeira operação da marca de hospedagem de luxo V3rso, do Grupo Emiliano, no Estado. O evento acontece no Teatro do Bourbon Country e contará com a presença de Gustavo Filgueiras, sócio e CEO do Grupo Emiliano.

Com formato diferenciado, a torre icônica do Nilo Square é um complexo multiuso de hospedagem, moradia e workplace que inova com a categoria Multistay, onde teremos todas as facilidades e o luxo de um hotel butique customizado pela operação V3rso do Grupo Emiliano.

A torre conta com opções de salas comerciais de alto padrão para profissionais autônomos e escritórios de empresas, além de lofts personalizados para quem morar em um complexo diferenciado com infraestrutura única, cercado de serviços e opções de lazer, em um dos endereços mais valorizados da capital gaúcha.

A incorporadora oferece ainda a possibilidade ao cliente de adquirir o imóvel para morar, encarregar o V3rso de decorar e equipar o apartamento ou deixá-lo para alugar com a gestão e expertise da marca hoteleira.

Nesse sistema, são várias as possibilidades de estadia: Short Stay: locação por até 30 dias, Long Stay: locação acima de 30 dias e Residence Stay: moradia própria. Além de contar com uma área de convivência e de lazer de nível internacional, bar e restaurante, coworking, fitness center, wellness center e piscina externa.

“Vamos apresentar na convenção para o mercado imobiliário o conceito inovador Multistay e todas as características fantásticas desse empreendimento, que contará com o V3rso, um hotel de luxo que marca a primeira operação do Grupo Emiliano no Sul. Porto Alegre estava carente de uma hospedagem diferenciada com esse padrão. O Nilo Square Multistay irá transformar o jeito de morar, trabalhar e se hospedaraqui na Capital. A concepção de Multistay chega para chancelar nosso conceito ‘Muito mais que Morar’ e será um divisor de águas do mercado imobiliário gaúcho”, destaca Leandro Melnick, presidente do conselho de administração da empresa.

V3rso no Nilo Square

Conhecida grife do ramo hoteleiro em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Grupo Emiliano traz o primeiro hotel de luxo da marca V3rso para Porto Alegre, que oferece o conceito de Taylor Stay, com estadias customizadas através de uma plataforma digital.

Primeiro sistema customizado de hospedagem do Brasil, o modelo tem como objetivo agregar tecnologia, personalização e curadoria de serviços a um público que busca mais sofisticação e uma estrutura completa de entretenimento e lazer em suas hospedagens.

As instalações do hotel irão ocupar cinco andares da Torre Multiuso e os serviços poderão ser acessados não apenas pelos hóspedes como, também, pelos moradores dos apartamentos e pelos usuários das salas comerciais.

Segundo o sócio e CEO do Grupo Emiliano, Gustavo Filgueiras, idealizador da operação V3rso, o modelo de venda é inteligente, flexível e digital.

“Trazemos uma abordagem disruptiva que combina hospedar, morar e trabalhar em um único empreendimento, sempre em localizações privilegiadas e estratégicas. A hospitalidade se transforma em “experiential design” com serviços customizáveis e uma apurada curadoria, que conecta o cliente ao que há de melhor em cada localidade, incluindo gastronomia regional, cultura e eventos locais, entre outros”, afirma Filgueiras.

O Nilo Square conta ainda com o Residence Resort em sua estrutura, um conceito sofisticado e cosmopolita com duas torres residenciais e uma infraestrutura de resort. Entre as atrações do condomínio estão um aqui play, piscinas externas e coberta, playground, espaço kids, petplace, quadra poliesportiva, quadras de tênis e beach tênis, salão de festas, family space, espaço teen, SPA externo, espaço fitness, sala de massagem e beauty care.

Com uma localização privilegiada na esquina da Avenida Nilo Peçanha com a Rua Tomaz Gonzaga, o complexo está em meio a uma gama enorme de serviços, entretenimento, restaurantes, escola, universidade e shopping centers nas proximidades. A obra conta com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 700 milhões. Interessados podem conferir mais detalhes e informações sobre o empreendimento no site: https://www.melnick.com.br/nilosquare/.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece