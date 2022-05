Acontece Com tema “Produção Sustentável: Caminhos para a Segurança Alimentar Global”, SIAVS abre inscrições para programação de palestras

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

Mais de 100 palestrantes farão parte dos seminários e painéis do maior evento da avicultura e da suinocultura nacional. (Fotos: Divulgação/ABPA)

Estão abertas as inscrições para a programação do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (SIAVS), maior evento dos setores no Brasil, que será realizado de 9 a 11 de agosto no Anhembi Parque, em São Paulo (SP).

O tema desta edição do SIAVS será “Produção Sustentável: Caminhos para a Segurança Alimentar Global”. Com atrações exclusivas e foco em pautas conjunturais, técnicas e políticas, o SIAVS contará com a participação de mais de 100 palestrantes do Brasil e de outros países.

Milhares de congressistas são esperados nos três dias de programação, reunidos em sete salas e auditórios instalados no Palácio de Convenções do Anhembi. Em pauta estarão temas relativos à competitividade, produção e comercialização, tendências técnicas, insumos e abastecimento, sustentabilidade e outros pontos.

Entre os destaques da programação estão painéis realizados em parceria com a FACTA sobre produção de frangos, seminários sobre bem-estar animal, enfermidades em suínos, acesso a mercados, perspectivas e negociações, tratativas do serviço veterinário oficial, imagem setorial, gestão de crise e o Painel dos CEOs, reunindo os líderes das maiores empresas da cadeia produtiva em um debate sobre os rumos setoriais.

Na última edição, o congresso do SIAVS contou com a participação de 2,4 mil congressistas do Brasil e de outros países. As inscrições antecipadas com valores promocionais podem ser feitas pelo site www.siavs.com.br.

SOBRE O SIAVS — Principal encontro da avicultura e da suinocultura do Brasil, o SIAVS 2022 será ainda maior que a edição anterior, realizada em 2019. A área comercial foi expandida em 30%, adicionando novos anexos ao espaço tradicionalmente ocupado pela feira. A comercialização de espaços, aliás, já foi praticamente encerrada.

Além das oportunidades de negócios, o SIAVS será palco do maior congresso técnico do setor, com intensa programação e mais de 100 palestrantes do Brasil e de outros países. O peso político do evento é outro diferencial. São esperadas autoridades dos poderes executivos e legislativos nacionais e dos estados, ampliando o papel do evento como principal ponto de debate dos rumos dos setores.

Em 2019, o evento recebeu mais de 20 mil visitantes de 50 países, com mais de 170 expositores. Nas dezenas de salas do congresso ocorreram as apresentações de mais de 100 palestrantes do Brasil e de outros países para 2,4 mil congressistas.

Saiba mais pelo site www.siavs.com.br

