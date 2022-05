Acontece Dody Sirena é homenageado com a Medalha Mérito Farroupilha

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

Dody recebeu a homenagem do proponente, deputado Ernani Polo, e da deputada Any Ortiz, como representante da Assembleia Legislativa. Além disso, esteve acompanhado de seu sócio Cicão Chies. Foto: Assembleia Legislativa do RS

Durante o fim da tarde desta sexta-feira (27), o empresário Dody Sirena foi o mais novo homenageado com a Medalha do Mérito Farroupilha, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

O nome de Sirena foi proposto pelo deputado estadual Ernani Polo, que destacou o histórico empreendedor, a inteligência e o perfil assertivo do empresário. “Percebo na trajetória desse gaúcho um insumo capaz de inspirar todos nós”, afirmou Polo.

Dody é empresário e produtor cultural. Já produziu shows de grandes artistas nacionais e internacionais e é empresário do cantor Roberto Carlos há 30 anos, além de atuar em importantes investimentos que estão sendo realizados no Estado, como o Cais Embarcadero. “Dody levou o nome do nosso estado pelo mundo, mas Dody também trouxe o mundo para cá. É uma referência no mercado de shows nacionais e internacionais, mas jamais perdeu a sua essência genuinamente gaúcha”, disse o proponente.

O deputado Polo também apontou o simbolismo da homenagem. Por ser uma figura do entretenimento, a medalha de Dody carrega a retomada dos shows, das atividades culturais e dos eventos após a queda dos indicadores da pandemia.

Emocionado, Sirena agradeceu a homenagem e, em seu discurso, trouxe o histórico de seus antepassados e reflexões sobre a vida. “Aprendi cedo com meus pais, Lurdes Sirena e João Pereira, o que é superação. Eles perderam tudo, reconstruíram nossa casa duas vezes e essa resiliência somada a imbatível fé que tenho no futuro fez o homem que sou”, relembrou o empresário. Quando pensa em sua juventude, Dody afirma que conquistou, ao longo de sua vida, muito mais do que sempre sonhou. “A realização vem de todos os projetos dos quais fiz parte, desde os mais improvisados bailinhos e reuniões dançantes na juventude, ao ativismo dos movimentos estudantis até mega produções aqui no Sul, como o Planeta Atlântida”.

Em sua fala, o empresário falou sobre os impactos da pandemia e destacou os potenciais do turismo e do entretenimento para geração de renda, empregos e impostos. Segundo Sirena, é preciso ter um olhar atento sobre esses setores para o desenvolvimento do Brasil e do Rio Grande do Sul.

