Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

Espaço conta com uma sala de cinema reestruturada, com tela de 40 m², som de alta potência e 160 poltronas para a plateia. Foto: O Sul Foto: O Sul

A maior Arena Gamer de Porto Alegre foi inaugurada na última sexta-feira (27), no Shopping Lindóia. A partir deste sábado, os fãs de e-sports já poderão usufruir da chamada “MP3 Arena”, um espaço de entretenimento gamer em uma sala de cinema.

O local foi projetado pela MP3 Informática e conta com uma tela de 40 m², som de alta potência e 160 poltronas para a plateia. Nele, o usuário pode jogar partidas on-line dos principais games do mercado, ter acesso a jogos de console, realidade virtual, simulador de automobilismo, entre outras opções de jogos virtuais.

De acordo com o empresário Edison Júnior, o espaço foi projetado para ser um diferencial em termos de Arena no Brasil. “Surgiu a oportunidade de fazer uma arena de cinema, literalmente com projetor de cinema, com bancada de cinema, com as últimas novidades em termos tecnológicos”, destacou Júnior.

A partir de uma experiencia em Las Vegas, a empresa gaúcha trouxe a ideia para Porto Alegre e vem desenvolvendo o projeto. Outras duas unidades já estão abertas na Capital: uma no Shopping Praia de Belas e outra no Iguatemi. A rede decidiu investir R$ 3,5 milhões no novo espaço. “Hoje o universo gamer, o universo do e-sports, já está compatível com o universo dos esportes tradicionais. O crescimento é exponencial, você pode ter um computador na sua casa ou até mesmo um celular e conseguir participar de eventos diversos, pelo mundo todo”, afirmou o empresário.

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo esteve presente na inauguração e parabenizou os envolvidos pela iniciativa. “Esse é um mercado que dialoga na veia com a economia criativa e com a inovação, são dois pilares importantes para a vida da cidade. Esse é um mercado que vem crescendo no mundo inteiro”, disse o chefe do Executivo municipal.

A MP3 Arena está localizada no 3º piso do Shopping Lindóia. O espaço é aberto para o público em geral e disponível para grandes eventos, aniversários geeks e palestras. O local também terá loja de informática que venderá artigos para vídeo games, consoles, jogos e peças para computadores, além de uma área de alimentação.

“O espaço é feito para todo mundo. Queremos todos aqui”, reforçou o Júnior sobre o potencial democrático que a MP3 Arena apresenta, aberta para todos os públicos.

