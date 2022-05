Acontece Egressos da Escola de Administração da UFRGS lançam Fundo Amanhã

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Formado, em sua maioria, por egressos da Escola de Administração da UFRGS, o Fundo vem a público após mais de 10 anos de trabalho da EA Alumni Foto: Ramon Moser/UFRGS Formado, em sua maioria, por egressos da Escola de Administração da UFRGS, o Fundo vem a público após mais de 10 anos de trabalho da EA Alumni. (Foto: Ramon Moser/UFRGS) Foto: Ramon Moser/UFRGS

Com o objetivo de impactar a comunidade acadêmica da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) para um futuro melhor, é lançado o Fundo Amanhã.

Formado, em sua maioria, por egressos da Escola de Administração da UFRGS, o Fundo vem a público após mais de 10 anos de trabalho da EA Alumni, que promove o retorno de ex-alunos à Universidade e que, até hoje, possui mais de 500 alumni cadastrados e com o potencial de engajar mais de 10 mil ex-alunos.

O trabalho do Fundo Amanhã envolve a realização de projetos de impacto e conexão entre alunos, ex-alunos e empresas. “Nós ajudamos a alavancar outros projetos que impactam toda a comunidade da UFRGS. Conseguimos ver o potencial que os alunos da Universidade têm e acreditamos que nossa iniciativa ajuda na formação deles e, consequentemente, na construção de um futuro melhor”, aponta Luan Spencer, Diretor de Captação do Fundo Amanhã.

Já o Diretor Presidente, Pedro Mallmann, destaca o sentimento de retribuição que o Fundo Amanhã fomenta: “A base do nosso trabalho é a retribuição à educação de qualidade que recebemos como alunos da Universidade. Acreditamos que é papel de todos contribuir para a melhora do ambiente de ensino e desenvolvimento econômico, nos somando a iniciativas como o Pacto Alegre e o Instituto Caldeira”, afirma Mallmann

Com o apoio da MBZ Advogados (jurídico), ChromoInvest (gestão de investimentos) e Completa (contabilidade), o Fundo Amanhã funciona com estrutura de endowment, ou seja, gerindo um patrimônio de duração perpétua – como é o caso de uma instituição educacional – com rendimentos voltados para a manutenção e expansão de suas atividades.

O modelo ainda não possui tanta representatividade no Brasil, mas tem ganhado tração nos últimos anos em função de uma mudança cultural que está acontecendo na sociedade brasileira.

“Os endowments têm crescido, principalmente nos últimos dois anos, impulsionados principalmente por uma mudança de paradigmas. As pessoas estão entendendo a importância e valorizando a pesquisa e a educação, e esta acaba sendo uma forma direta de entender o impacto de sua contribuição financeira, sendo revertida em projetos para toda a comunidade”, afirma Guilherme Camboim, Diretor de Operações do Fundo Amanhã.

O time de doadores fundadores do Fundo Amanhã conta com a presença de William Ling, Frederico Gerdau Johannpeter, Mathias Renner, Otelmo Drebes, Débora Morsch, Luis Fernando Staub, Norton Lara, Maurício Barbosa, João Tavares, Camile Bertolini di Giglio, Pedro Englert, Rafael Indicatti e Eduardo Schultz. Já a Diretoria Executiva é composta por Pedro Mallmann, Guilherme Camboim, Luan Spencer, Elisa Simão, Thomaz Borela, Gabriel Lopes, Luiza Brasil, Vitória Santos, Juliana da Rocha e Alice Hoffmann.

Nos próximos 12 meses, o grupo tem a pretensão ampliar o volume captado através de doações de seus fundadores, ex-alunos e empresas para um montante superior a R$ 10 milhões.

Para isso, o Fundo Amanhã já desenhou uma extensa agenda de ações programadas ao longo do ano, visando ampliar sua atuação e atingir seus objetivos. São esses projetos específicos que garantem o funcionamento e crescimento do fundo, bem como o investimento em ideias inovadoras a serem desenvolvidas pela comunidade, as quais serão apoiadas por meio de editais.

Os projetos do Fundo Amanhã se baseiam nos pilares de extensão, pesquisa e ensino para a realização de cada programa, atuando nas áreas de Desenvolvimento e Capacitação, Infraestrutura, Reconhecimento e Interação com o Mercado. A execução dos projetos já foi iniciada em abril, com os seguintes projetos nesse primeiro momento:

Centro de Carreiras: a plataforma busca facilitar a inserção e/ou recolocação no mercado de trabalho, capacitando a comunidade da UFRGS no atendimento às principais demandas atuais de empresas e da sociedade. Entre as atividades previstas estão os programas de mentorias entre alunos e ex-alunos, oferta de vagas e programas de estágio exclusivos com empresas, disponibilização de cursos complementares e a realização de eventos para aproximar todas as pontas do mercado.

Prêmio Destaque Aluno e Docente: como forma de engajar e recompensar alunos e professores da Escola de Administração da UFRGS, o Fundo prepara para 2022 mais uma edição das premiações de Melhor TCC e Melhor Docente, incentivando a excelência e a competição saudável.

Centro de Dados e Analytics: através do Business Analytics Hub (BAH!), projeto em negociação com a Escola de Administração da UFRGS, o Fundo Amanhã auxilia no desenvolvimento de pesquisas de ponta, na conexão da Universidade com empresas e na formação e capacitação de profissionais qualificados na área.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece