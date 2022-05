Acontece Com espaço exclusivo para mulheres, Sicoob Credicapital reinaugura ponto de atendimento dentro da Associação Comercial de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Além de mais conforto, a unidade agora oferece um espaço exclusivo para mulheres Foto: Divulgação Além de mais conforto, a unidade agora oferece um espaço exclusivo para mulheres, Foto: Divulgação

No próximo dia 31, o Sicoob Credicapital reinaugura seu escritório de negócios localizado na sede da Associação Comercial de Porto Alegre. Além de mais conforto, a unidade agora oferece um espaço exclusivo para mulheres, o primeiro da cooperativa, que chegou à capital gaúcha em 2019 e já possui oito pontos de atendimento na cidade.

“Sabemos a força da mulher empresária, por isso pensamos em uma sala totalmente dedicada ao empreendedorismo feminino com um atendimento personalizado, visando uma maior identificação com esse público”, explica o gerente da unidade, Diego da Silva Alabarce.

Para o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credicapital, Guido Bresolin Júnior, a entrega de mais um escritório de negócios sela uma importante relação de confiança e cooperação.

“O cooperativismo e o associativismo caminham juntos no desenvolvimento das comunidades e o nosso ponto de atendimento é o exemplo de uma parceria que dá certo. Com esse local, vamos dar mais condições para um atendimento diferenciado e planejamento para os associados da ACPA e o público geral, construindo em parceria o futuro das duas instituições”, ressalta.

Reinauguração

O escritório de negócios fica no 5º andar da ACPA e foi nomeado como Centro Histórico. O evento de reinauguração acontece no dia 31 de maio às 11 horas e contará com a presença de dirigentes da cooperativa, cooperados, colaboradores e autoridades locais.

Sicoob Credicapital

O Sicoob Credicapital é uma cooperativa financeira com 21 anos de histórias e grandes resultados. Em 2021, ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão de ativos totais administrados, com um crescimento de 50% em oferta de crédito, 34% em captação e 22% em número de associados, chegando aos 50 mil no início deste ano. Atualmente, a cooperativa está presente em municípios do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

