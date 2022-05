Acontece Cirurgia plástica com qualidade é tema do Fórum do Corpo Clínico do Hospital Mãe de Deus

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

O Hospital Mãe de Deus segue protocolos internacionais para cirurgia plástica.

Na manhã desta segunda-feira (30), o Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, realizou um Fórum do Corpo Clínico especial sobre a segurança do paciente em cirurgia plástica, com a participação do professor Christopher Pannucci, cirurgião plástico de Washington (USA), um dos maiores pesquisadores do mundo na área de segurança em cirurgia plástica.

O encontro foi conduzido pelo médico Denis Valente, cirurgião plástico do Corpo Clínico do Hospital Mãe de Deus, professor-adjunto de Cirurgia Plástica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e membro da Comissão de Pesquisa em Cirurgia Plástica da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos.

“Doutor Pannucci apresentou um trabalho de prevenção ao tromboembolismo que realizamos aqui na nossa instituição. A grande vantagem que tivemos ao final desta conversa é que iremos elaborar um novo protocolo de prevenção destas doenças no Hospital Mãe de Deus, contribuindo para uma experiência ainda melhor ao nosso paciente”, destaca Valente.

O Hospital Mãe de Deus informa que segue protocolos internacionais para cirurgia plástica. “A qualidade dos serviços que prestamos é o mais importante. Prova disso são os 12 artigos que publicamos na revista de Cirurgia Plástica mais importante do mundo. Além disso, para a utilização do score de Caprini, protocolo para prevenção da trombose venosa profunda com embolia pulmonar, entramos em contato com o próprio doutor Caprini, pois não existia este questionário em português, e passamos a ser o primeiro hospital a receber a escala em português do próprio autor”, destaca Valente.

