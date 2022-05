Acontece Egressos da Escola de Administração da UFRGS lançam Fundo Amanhã

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Grupo de doadores fundadores do Fundo Amanhã no lançamento da iniciativa. Foto: Lisa Roos Foto: Lisa Roos

Com o objetivo de impactar a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para um futuro melhor, foi lançado o Fundo Amanhã, formado, em sua maioria, por egressos da Escola de Administração (EA) da instituição. O evento de lançamento ocorreu na última quinta-feira (26), na Associação Leopoldina Juvenil. O Fundo Amanhã funciona com a estrutura de endowment, ou seja, um fundo patrimonial perpétuo, envolvendo a realização de projetos de impacto e conexão entre alunos, ex-alunos e empresas.

Estiveram presentes doadores fundadores do Fundo como Luis Staub, diretor no Itaú Unibanco, Débora Morsch, sócia-diretora da Zenith Asset, João Tavares, diretor executivo no Banco Sicredi, e William Ling, presidente do Conselho de Administração da Évora S.A., entre outros grandes empresários.

Também participaram a CEO da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) e vice-presidente do Global Wind Energy Council (GWEC), Elbia Gannoum, que, junto de William Ling, integrou uma mesa redonda sobre “Cultura de retribuição, fundos patrimoniais e sua importância para as universidades”, com o intuito de instigar os demais a participarem dessa iniciativa. Elbia afirmou que não vê outra forma de mobilidade social que não seja pela Educação e que ela é exemplo real disso: “Toda minha trajetória foi mediada pelo Ensino Público, desde o Ensino básico, e recebi muito da universidade federal em que me graduei (UFU)”.

Elbia ainda destacou a importância da consciência social, afirmando que isso também faz parte da engrenagem que movimenta os negócios: “A sociedade é fator decisivo e os indivíduos são fundamentais no mundo dos negócios. Precisamos olhar como um ecossistema que possui uma série de inter-relações, proporcionando a sinergia que vai nos levar a uma sociedade muito melhor, mais desenvolvida e justa”.

Já Willian Ling, que é egresso da Escola de Administração da UFRGS, demonstrou sua empolgação com o Fundo Amanhã e mencionou sua experiência nos EUA, país onde os endowments são muito fortes nas universidades. “Eu vejo essa iniciativa como uma mudança na cultura brasileira a qual todos devemos aplaudir. É preciso apoiar e agradecer esses jovens talentos que colocaram muito empenho para que esse projeto se concretizasse”, parabeniza Ling.

Até o momento, R$1,6 milhão foi arrecadado, e a intenção agora é angariar mais doações – a meta para o próximo mês é atingir os R$5 milhões – para que se torne possível o investimento em programas e projetos de impacto voltados para a manutenção da excelência em ensino, pesquisa e extensão às gerações futuras.

