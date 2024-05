Acontece Termolar recebe doações para as vítimas das enchentes no RS

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Donativos podem ser entregues na portaria da empresa, em Porto Alegre. Foto: Divulgação/ Termolar Foto: Divulgação/ Termolar

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em consideração às pessoas que foram atingidas pelos eventos climáticos extremos no Rio Grande do Sul, a Termolar está promovendo campanha de doação de roupas, alimentos, materiais de higiene e outros itens necessários. Os donativos devem ser entregues de segunda-feira a sábado, das 8h às 14h30, na portaria da empresa, com sede na Rua Tamandaré, 500, bairro Cristal, em Porto Alegre.

A Termolar também está promovendo doações em dinheiro, recebidas através da chave pix: termolar@vakinha.com.br.

Para aqueles que quiserem adquirir produtos da Termolar para servir café, água ou acondicionar alimentos, com o intuito de auxiliar as vítimas da enchente, a empresa disponibilizou um desconto de 50%. Para tal, é necessário usar o cupom JUNTOSPELORS no site da Termolar, incluindo o CEP 91900-790 para retirada na fábrica.

