Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Empresa oferecerá, também, dois caminhões equipados com lava a jato para limpeza das cidades. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Em uma ação interna e regional, a São José Industrial entrou em contato com apoiadores para o fornecimento de donativos como água, material de limpeza, ração de animais e roupas. A empresa gaúcha de implementos agrícolas busca, assim, ajudar as pessoas atingidas pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul.

Além das doações, a São José também irá colaborar com a limpeza das cidades, fornecendo dois tanques combate incêndios Mata Fogo, equipados com lava a jato de alta pressão e baixa vazão.

Estes mantimentos e equipamentos estão saindo nesta quarta-feira (8) de São José do Inhacorá e serão destinados à Prefeitura de Encantado, que será responsável por administrar a distribuição dos recebidos. A equipe de pós-venda da São José também irá acompanhar as atividades e a operação dos equipamentos.







