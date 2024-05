Acontece Rede Zaffari e Bourbon faz doação e mantém pontos de coleta em auxílio às vítimas das enchentes

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Lojas da rede em São Paulo também receberão doações. Foto: Divulgação/Renan Constantin Zaffari Lindoia, localizado na Avenida Panamericana, reúne centro comercial com outras 12 lojas. (Foto: Divulgação/Renan Constantin) Foto: Divulgação/Renan Constantin

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Como auxílio às pessoas atingidas pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, a rede Zaffari e Bourbon está realizando a doação de 10 mil cestas básicas, que serão distribuídas com o apoio logístico da Defesa Civil de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul.

Também estarão à disposição da comunidade, em todas as lojas da rede localizadas no estado e na cidade de São Paulo, pontos de coleta de donativos essenciais. Neste momento, os itens mais necessários são água, materiais de higiene e de limpeza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/rede-zaffari-e-bourbon-auxilio-vitimas-enchentes/

Rede Zaffari e Bourbon faz doação e mantém pontos de coleta em auxílio às vítimas das enchentes

2024-05-08