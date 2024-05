Rio Grande do Sul Homens são presos por suspeita de estupros em abrigos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Conforme as autoridades, os abusos eram recorrentes nas residências das vítimas e se estenderam aos abrigos para onde foram transferidas. Foto: Alex Rocha/PMPA Conforme as autoridades, os abusos eram recorrentes nas residências das vítimas e se estenderam aos abrigos para onde foram transferidas. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Seis pessoas foram presas sob suspeita de envolvimento em casos de estupro em abrigos localizados na Região Metropolitana de Porto Alegre. Os crimes foram registrados em Porto Alegre, Canoas e Viamão, e envolvem crianças com idades entre seis e 10 anos, além de uma jovem.

Dos quatro casos ocorridos em abrigos de Porto Alegre e Canoas, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Rio Grande do Sul afirmou que os agressores são familiares das vítimas.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do RS, Sandro Caron, os abusos eram recorrentes nas residências das vítimas e se estenderam aos abrigos para onde foram transferidas.

Uma força-tarefa, com participação do Ministério Público (MP), foi estabelecida para acompanhar de perto as investigações, especialmente no que diz respeito ao acolhimento e proteção de crianças e adolescentes nos abrigos.

Em Viamão, o crime ocorreu em uma chácara que não era um abrigo oficial da prefeitura. Um homem de 24 anos foi preso preventivamente após ser acusado de estuprar uma criança de seis anos. O incidente ocorreu no bairro Estância Grande, no último sábado (4), quando a vítima, que era de Canoas, estava na chácara antes da chegada dos pais, que foram resgatar outras crianças afetadas pela enchente.

A mãe da menina notou sinais de abuso quando chegou ao local, levando imediatamente a criança para atendimento médico e denunciando o caso à Delegacia de Polícia de Canoas. A polícia conseguiu identificar e prender o suspeito, que também é residente em Canoas. A chácara deixou de abrigar pessoas desabrigadas devido à falta de água e luz.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/estupros-em-abrigos/

Homens são presos por suspeita de estupros em abrigos no Rio Grande do Sul

2024-05-09