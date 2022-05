Acontece Sicredi União Metropolitana RS realiza a 2ª edição do Dia de Negócios Agro

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











1ª edição do Dia de Negócios Agro na cidade de Glorinha. (Foto: Divulgação/Sicredi)

A Sicredi União Metropolitana RS, que traz na sua essência a valorização e o apoio ao produtor rural, bem como o comprometimento com o desenvolvimento das regiões onde atua, realiza nesta terça-feira, (31), das 10h às 17h, em Viamão, a 2ª edição do “Dia de Negócios Agro”. A feira, na RS 040, km 28, 19427, na frente da agência Águas Claras, conta com a participação de 14 grandes marcas do setor agro e tem o apoio da Prefeitura de Viamão, Secretaria da Agricultura e Abastecimento do município, Emater RS, Farsul/ Senar, Irga, Coperav (Cooperativa dos Produtores Orgânicos de Reforma Agrária de Viamão) e Sindicato Rural.

Na ocasião, os gerentes Renato Guido Fabiane (agência Águas Claras) e Marcos Silva Gonçalves (agência Viamão Centro), o Assessor de Segmentos Agro, Cristiano de Ávila, juntamente com as empresas: Bellenzier Pneus, Case, Desenvolt Energia Solar, Geração Própria Energia Solar Glorinha, Grupo Priori, JM2, Massey Fergunson/ Sotrima, New Holand/ CPA máquinas, Qualygran, San Marino Fiat, Soled Energia Solar, Unifértil, Valtra e Verdes Vales John Deere, receberá os visitantes, que poderão obter informações sobre serviços, equipamentos, contato com as máquinas, conhecer os diferenciais de cada negócio, bem como fazer orçamentos, pedidos, simulações de financiamentos e incluir propostas de crédito via crédito rural do Sicredi.

De acordo com o Gerente Regional de Desenvolvimento, Ademir Dall Agnol a 1ª edição do Dia de Negócios Agro aconteceu na cidade de Glorinha no mês .

Com mais de 63 mil associados a Sicredi União Metropolitana RS atua em nove municípios (Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Viamão).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece