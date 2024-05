Rio Grande do Sul Ronaldinho Gaúcho arrecadará doações para o Rio Grande do Sul com “Jogo das Estrelas” em Florianópolis

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

O evento contará com arrecadação de alimentos não perecíveis que serão destinados às vítimas das enchentes. Foto: Reprodução

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho fará ação solidária em prol das vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Cria da base do Grêmio, o ex-atleta anunciou, nesta quinta-feira (9), que promoverá uma partida beneficente, com arrecadação de alimentos.

O “Jogo das Estrelas”, como foi chamado por Ronaldinho Gaúcho, está marcado para o domingo, 19 de maio, às 15h, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O evento contará com arrecadação de alimentos não perecíveis que serão destinados às vítimas das enchentes.

Além do quilo de alimento, aqueles que quiserem acompanhar o jogo beneficente, terão que comprar ingressos. Os valores dos bilhetes variam entre R$ 59,99 e R$ 89,99.

O jogo contará com Ronaldinho Gaúcho, além de outras estrelas do futebol nacional, como Maicon, ex-Cruzeiro e André Santos, ex-Corinthians e Flamengo.

Linha de frente

Jogadores de Grêmio e Internacional se colocaram na linha de frente para ajudar as pessoas afetadas. Vários deles saíram de suas casas para salvar vidas em Porto Alegre. É o caso do goleiro Caíque, do Grêmio, que está ajudando no resgate de pessoas ilhadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, utilizando jet-ski e barcos.

Diego Costa também está auxiliando nos resgates. O atacante gremista levou um jet ski na sua caminhonete e conseguiu mais quatro amigos com jet skis. Eles estão retirando as famílias que estão ilhadas em Eldorado do Sul (RS). Além disso, transportou mais de 50 jogadores da base do Grêmio que ficaram ilhados no CT.

Edenilson e JP Galvão também estão auxiliando nos resgates e enviando mantimentos paras as regiões metropolitanas de Porto Alegre que foram mais afetadas.

No lado do Inter, a solidariedade também é gigante. Com barcos, o volante Thiago Maia também está ajudando no resgates das pessoas ilhadas no Rio Grande do Sul. O atacante equatoriano Enner Valencia e o goleiro uruguaio Rochet, compraram cestas básicas e kits de limpeza e entregaram em um centro que abriga pessoas em situação de vulnerabilidade social. Rochet ainda ajudou servindo refeições para as pessoas nos abrigos.

Ex-jogadores também estão se movimentando para conseguir o máximo de doações. Ídolo colorado, D’Alessandro doou um caminhão de mantimentos como água, alimentos não perecíveis e produtos de limpeza para as pessoas afetadas. Rafael Sóbis usou as redes sociais para mobilizar as pessoas para que doem e ajudem o Rio Grande do Sul. Lucas Alario, Maurício e o argentino Gabriel Mercado também estão ajudando com doações e entrega de mantimentos pars os ambrigos.

