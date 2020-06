Rio Grande do Sul A 4 dias para o fim do prazo, mais de 1,8 milhão de contribuintes já enviaram declaração de imposto de renda no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Gaúchos estão atentos para a declaração. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Até às 11 horas desta sexta-feira (26), de acordo com a Receita Federal 24.647.002 declarações foram recebidas pelos sistemas. O volume esperado é de 32 milhões de documentos. No Rio Grande do Sul, o total de contribuintes que já entregaram suas declarações do IRPF é de 1.804.380. O Número equivale a 81% do total esperado.

A Receita alerta que os contribuintes não deixem a entrega para última hora. Se perderem o prazo, estarão sujeitos ao pagamento de uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. Período de entrega termina no próximo dia 30 de junho.

