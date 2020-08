A Alemanha vai aumentar as restrições para conter a pandemia do coronavírus, com a aplicação de multas a quem não usar máscara e a limitação do número de pessoas que podem se reunir, segundo um projeto de acordo entre regiões e governo ao qual a AFP teve acesso.

Além disso, as autoridades pretendem reforçar os controles para garantir que as quarentenas estão sendo cumpridas e também aplicarão multas caso isto não aconteça, de acordo com o texto negociado pelo governo da chanceler Angela Merkel e as 16 regiões alemãs. Segundo o projeto, o governo limitará a 25 o número de pessoas autorizadas em reuniões privadas. A multa para quem não usar máscara nas regiões obrigatórias será de pelo menos 50 euros (R$ 331). Embora a propagação do vírus seja atualmente inferior ao pico registrado em março e abril, as autoridades destacam que “nas últimas semanas o número de infecções voltou a aumentar”. O país registra quase 1.500 novos casos diários, o maior nível desde o fim de abril. O recorde foi registrado no início daquele mês, com 6.000 infecções em 24 horas. “Os alojamentos coletivos, os atos públicos, as celebrações e a mobilidade relacionada com as férias são particularmente propícias para a propagação do vírus”, afirma o projeto, antes de apontar que “o aumento nos meses de verão deve ser levado a sério”. A Alemanha, que espera um aumento adicional nos meses de outono e inverno, prolongará até o fim do ano a proibição de público nos estádios, espaços culturais e festivais, segundo o projeto. Algumas exceções serão admitidas nas regiões com taxa de infecção reduzida em pelo menos uma semana e “caso as autoridades consigam garantir que os participantes procedem exclusivamente desta região ou das regiões vizinhas” com a propagação do vírus também contida, segundo o texto. A Alemanha registrou até esta quinta-feira 237.936 casos (+1.507 nas últimas 24 horas) de covid-19 e 9.285 mortes (+5), segundo o Instituto Robert Koch. França O uso da máscara será tornar obrigatório em toda Paris, onde se registra uma deterioração da situação epidemiológica, anunciou o primeiro-ministro francês, Jean Castex, nesta quinta (27). Após consultas com a prefeitura da capital francesa, o administrador da região parisiense vai “estender o uso obrigatório da máscara” – que já tem de ser usada nos transportes públicos, nos lugares fechados e em diversas ruas – “a toda capital”, disse Castex em entrevista coletiva. O primeiro-ministro, que não informou quando a medida entrará em vigor na capital francesa, não descartou a ampliação para outras grandes cidades dos 21 departamentos onde o vírus circula ativamente. Em Marselha (Sudeste), onde a situação de saúde também é preocupante, o uso é obrigatório desde terça (25).