A Alemanha registrou nesta quinta-feira (6) o maior número de novos casos diários de coronavírus (Sars-CoV-2) em três meses, com 1.045 contágios em 24 horas.

Preocupa especialistas e o governo alemão, sobretudo, que as novas infecções não sejam fruto de um surto específico – como o ocorrido num matadouro no oeste do país, em meados de junho. Mas que os casos estejam espalhados por várias regiões da Alemanha, tornando difícil conter o vírus com confinamentos pontuais.

“Temos que nos manter atentos, respeitar as regras”, afirmou o ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, nesta quinta-feira. “A pandemia ainda está longe de acabar”.

O ministro demonstrou especial preocupação com as famílias que estão retornando de viagem – grande parte da Alemanha se encontra no momento em férias de verão. Isso, afirmou, pode elevar ainda mais o número de casos. Festas familiares e desrespeito ao distanciamento no ambiente de trabalho também foram apontados pelo ministro como fatores perigosos para o renascimento da epidemia na Alemanha.

O auge da pandemia na Alemanha foi no início de abril, quando o país estava registrando média de 6 mil novos casos por dia. A taxa de contágio, que vinha caindo continuamente desde então, voltou a subir em julho.