O gaúcho Luiz Otavio Germano ganhou o US Kids Golf São Paulo Local Tour, categoria boys 8, no último final de semana. Foram cinco etapas ao longo do semestre, as três últimas realizadas no Terras de São José Golfe, em Itú (SP.) Era o único gaúcho da categoria e venceu a competição cuja franquia US Kids Golf é a maior do mundo para jovens e crianças. Com isso, Luiz Otavio Germano se habilitou para jogar outros torneios pelo mundo, em especial o sul-americano, que será realizado no mês de novembro, no campo Olímpico do Rio de Janeiro.