Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política A aliança do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas com o Movimento Brasil Livre provoca incômodo entre bolsonaristas

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A relação do governador com o movimento mudou da água para o vinho nos últimos três anos. (Foto: Divulgação/Palácio dos Bandeirantes)

A aliança do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com o Movimento Brasil Livre (MBL) tem causado desconforto entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Crítico de Bolsonaro, o grupo ocupa a vice-liderança do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e, na prática, tem atuado como parceiro estratégico do chefe do Executivo paulista.

A relação do governador com o movimento mudou da água para o vinho nos últimos três anos. Antes de chegar ao governo paulista, o então ministro da Infraestrutura de Bolsonaro foi alvo de críticas do grupo. Tarcísio, lembram aliados do ex-presidente, chegou a receber das mãos da hoje vereadora paulistana Amanda Vettorazzo (União Brasil) um diploma simbólico de “pior ministro para São Paulo”. Agora, o cenário se inverteu: o governador divulgou em suas redes sociais um vídeo da vereadora elogiando a revitalização do centro da capital.

Logo que assumiu o Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio indicou o deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil) – um dos nomes do MBL – para exercer a vice-liderança do governo na Alesp, o que foi interpretado como um gesto ao movimento. O posto é estratégico, pois garante a participação direta nas discussões dos projetos do Executivo na Casa. O aceno ajudou a pacificar a relação com o MBL, cujos líderes passaram a ter acesso ao governador e a auxiliares no palácio.

Tensão

A proximidade entre Tarcísio e o MBL sempre foi motivo de incômodo entre bolsonaristas. Nas últimas semanas, porém, a tensão aumentou, depois que Guto Zacarias postou um vídeo criticando

Bolsonaro pelas indicações de ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF) e por ter vetado um projeto que “suspendia os superpoderes do tribunal”. O vídeo, no qual o deputado estadual também critica o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes, foi publicado no auge da crise do tarifaço imposto pelos EUA ao Brasil.

“Por que Tarcísio mantém como vice-líder uma pessoa do MBL, um grupo que defende a minha prisão, a prisão de meu pai, a prisão de jornalistas exilados, gente que ficou anos sem ver os filhos, como o Allan dos Santos?”, disse o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos EUA. O deputado estadual Gil Diniz (PL) também disparou contra o colega nas redes sociais.

Informal

Durante as eleições municipais de 2024, o MBL atuou como um aliado informal de Tarcísio ao liderar uma ofensiva contra Pablo Marçal (PRTB) nas redes sociais. O ex-coach virou motivo de dor de cabeça para a campanha de Ricardo Nunes (MDB) – candidato apoiado pelo governador – depois de decolar nas pesquisas e ameaçar tirar o prefeito do segundo turno.

Em meio à disputa, líderes do movimento e o governador paulista se reuniram para discutir estratégias de enfrentamento contra Marçal. Enquanto bolsonaristas evitavam confrontá-lo publicamente, o MBL adotou o tom mais duro no campo da direita.

Apesar das críticas na base de Bolsonaro, não há nenhuma movimentação na Alesp para retirar Guto Zacarias da função. A indicação das lideranças é uma prerrogativa exclusiva do governador e, segundo deputados da base ouvidos pelo Estadão, Tarcísio não deu sinais de que pretende substituir o integrante do MBL.

A avaliação nos bastidores é de que a relação entre o movimento e Tarcísio é positiva para os dois lados. O MBL mantém proximidade com o Executivo paulista e consegue dar andamento a seus projetos com mais facilidade do que se adotasse uma postura independente. Já o governador evita entrar na mira do grupo, que teria potencial para desgastá-lo, e ainda conta com um aliado com grande capilaridade nas redes sociais.

Um ex-integrante do grupo projeta um rompimento em 2026. O MBL já conseguiu assinaturas suficientes para criar seu próprio partido, o Missão, e almeja lançar candidatos a governador de São Paulo e a presidente da República. A estratégia entraria em rota de colisão com Tarcísio, que pretende disputar a reeleição ao Bandeirantes, ao mesmo tempo que é cotado para ser o candidato de Bolsonaro ao Planalto.

Renan Santos, fundador e coordenador nacional do MBL, afirmou que a aproximação com Tarcísio foi maior apenas na eleição do ano passado, quando ambos tinham Marçal como um alvo comum. (Com informações de O Estado de S. Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Michelle Bolsonaro sobe o tom e chama Lula para o embate direto por eleitorado evangélico
Inteligência artificial diz que influenciadores reunidos com Alexandre de Moraes eram deputados bolsonaristas
https://www.osul.com.br/a-alianca-do-governador-de-sao-paulo-tarcisio-de-freitas-com-o-movimento-brasil-livre-provoca-incomodo-entre-bolsonaristas/ A aliança do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas com o Movimento Brasil Livre provoca incômodo entre bolsonaristas 2025-08-15
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul UFRGS apresenta proposta de criação de Campus na Serra Gaúcha
Porto Alegre Bairro Ponta Grossa recebe mutirão de limpeza neste domingo
Rio Grande do Sul Agências Sine do Rio Grande do Sul disponibilizam mais de 9 mil oportunidades de emprego a partir desta segunda
Saúde Pacientes do SUS começam a ser atendidos por planos de saúde
Mundo Encontro histórico entre Trump e Putin termina sem acordo de paz no conflito da Rússia com a Ucrânia
Política Em prisão domiciliar, Bolsonaro pede a Alexandre de Moraes para o presidente e líderes do seu partido terem acesso livre para visitas
Política Rito do julgamento de Bolsonaro no Supremo deve durar cinco dias
Porto Alegre Em Porto Alegre, Jardim do Dmae no bairro Moinhos de Vento recebe duas feiras neste domingo
Brasil Tarifaço de Trump atinge exportação do biquíni brasileiro com taxação de 74,9%
Política “Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos”, diz o ministro Barroso ao colega Luiz Fux em discussão no Supremo
Pode te interessar

Política Proibido de entrar nos Estados Unidos, ministro da Saúde diz que sanção de Trump contra seus familiares é um “ato covarde” para intimidar

Política A Taurus, fabricante gaúcha de armamentos, tem um histórico conturbado com Eduardo Bolsonaro

Política Ministros do Supremo podem barrar aplicação da Lei Magnitsky por bancos que operam no Brasil

Política Presidente da Câmara dos Deputados destrava denúncias, e Conselho de Ética analisará pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro