Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

Porto Alegre Porto Alegre passa a contar com mais de 400 “prefeitos de praça”

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Voluntários compartilham com a prefeitura a zeladoria dos espaços públicos de lazer. (Foto: Freepik)

Em cerimônia marcada para as 11h deste sábado (16), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, dá posse neste sábado (16) mais 46 “prefeitos de praça” em diversas regiões da cidade. As novas nomeações ampliam para 405 o número de cidadãos encarregados da zelar de forma compartilhada – e não remunerada – com o poder público municipal a zeladoria de tais espaços de lazer.

O local escolhido para o evento é o Museu de Arte do Paço (Praça Montevidéu nº 10, antiga sede do Executivo municipal), no Centro Histórico. Além de um kit com crachá, certificado e manual, os voluntários assinam o “Pacto de Governança”, termo que torna oficial a responsabilidade assumida.

As unidades abrangidas pelo mais recente avanço na estratégia estão localizadas nas zonas Central, Sul, Noroeste, Leste, Nordeste e Extremo Sul. Na lista de bairros estão Partenon, Lomba do Pinheiro, Restinga, Cruzeiro, Humaitá, Navegantes e Centro Histórico, dentre outros. Ao todo, a capital gaúcha abriga 717 praças e 11 parques urbanizados.

Implantada em junho de 2021, a iniciativa é protagonizada por cidadãos de reconhecida atuação comunitária em seus respectivos bairros. Qualquer cidadão pode sugerir nomes para a função, ou então submeter a própria candidatura ao crivo da administração municipal, que divulga informações sobre o programa no site prefeitura.poa.br.

Canal direto pelo whatsapp

Já está em funcionamento pela administração municipal um canal exlusivo para os “prefeitos de praça” no whatsapp do sistema 156. A iniciativa tem por finalidade registrar as demandas relativas a tais espaços, de um modo mais fácil , ágil e organizado.

“Isso não significa que os prefeitos de praças terão prioridade sobre os demais cidadãos, mas que, agora, contarão com um atendimento personalizado, valorizando o trabalho voluntário de quem se dedica a cuidar dos espaços públicos”, explica a secretária municipal de Transparência e Controladoria, Mônica Leal.

Para acessar o serviço, os encarregados da função enviam mensagem ao número (51) 3433-0156 , selecionam opção específica e informam o CPF. O sistema então direciona automaticamente o pedido, gerando um protocolo de atendimento.

“O diálogo entre os voluntários e a prefeitura é essencial para cumprir o objetivo do programa, que é o de aproximar a comunidade dos serviços oferecidos pelo município”, destaca o titular da Secretario Municipal de Parcerias (SMP), Giuseppe Riesgo.

(Marcello Campos)

