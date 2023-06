Porto Alegre Em Porto Alegre, Jardim do Dmae no bairro Moinhos de Vento recebe feira de produtos veganos neste domingo

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com perfil beneficente, evento reunirá 22 expositores de diversos produtos. (Foto: Divulgação/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Localizado na rua 24 de Outubro nº 200 (bairro Moinhos de Vento), o Jardim do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre recebe neste domingo (11) mais uma edição da Feira Vegana. O evento vai do meio-dia às 18h, com entrada franca.

Serão 22 bancas a oferecer versões especiais para produtos como sushi, cerveja artesanal, doces e salgados de festa. As bancas de artesanato em cerâmica são outro atrativo, com trabalhos de diversos artistas.

Dentre os destaques estão itens para o Dia dos Namorados (celebrado na segunda, 12 de junho) e algumas novidades, conforme destaca a organizadora Taís Pereira:

“Teremos, por exemplo, serviço de massagem para os clientes e uma banca com pães e burgers à base de ora-pro-nobis, planta típica brasileira e muito rica em fibras e nutrientes”.

A Feira Vegana tem caráter beneficente. Além da arrecadação de alimentos não perecíveis para pessoas em situação de vulnerabilidade, o valor obtido com as vendas será destinado a quase 300 animais resgatados por uma organização não-governamental (ONG) que atua no Rio Grande do Sul. No Jardim, porém, não são permitidas a entrada e circulação de “pets”.

Brechó

Também no domingo, o Gabinete da Causa Animal da prefeitura realiza das 9h às 16h nova edição da feira mensal “Brechocão”. São duas edições por mês, sempre no segundo e terceiro domingos.

Trata-se de uma das mais tradicionais iniciativas do segmento na capital gaúcha, sempre na calçada da avenida Osvaldo Aranha entre o Parquinho da Redenção e o auditório Araújo Vianna (bairro Bom Fim).

Cerca de 30 estandes vendem itens de vestuário masculino e feminino, calçados, bijuterias, bolsas, carteiras, utensílios domésticos, eletrônicos e artigos usados para animais. Os valores obtidos se destinam à cobertura de despesas com alimentação, albergagem e atendimento veterinário de cães e gatos em situação de vulnerabilidade.

Também são aceitas doações para as feiras seguintes. Isso inclui desde artigos de brechó até ração e utensílios como potes, cobertas, medicamentos, jornais e papelão, que podem ser entregues no local até as 13h.

Animais em casa

Talvez muitos não saibam, mas em Porto Alegre a manutenção de seis ou mais cães e gatos em uma casa ou apartamento exige a obtenção de registro de canil ou gatil pelo proprietário do imóvel. É o que determina a Lei Complementar 694/2012.

Nestes casos, uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smams) vistoria os espaços de convívio dos animais, confere a documentação e repassa as informações aos veterinários da Diretoria-Geral de Direitos Animais, que emitem a autorização se não foram constatadas irregularidades. Ou então solicitam que o local seja adequado às normas sanitárias do município.

Conforme a Secretaria, mais de 90% desses “canis precários” que recebem o sinal-verde da prefeitura foram criados após reclamações registradas via telefone 156. E mesmo entre as pessoas devotadas à causa animal, nem sempre a boa intenção é acompanhada do devido conhecimento sobre os cuidados e exigências básicas para a guarda de animais.

Os espaços domésticos com mais de um animal exigem dos tutores uma atenção especial com a alimentação, além de água em quantidades adequadas ao tamanho do cão ou gato, com recolhimento das sobras após cada refeição. Também deve ser evitada a circulação dos animais em áreas vizinhas e manter acompanhamento veterinário.

Também é importante ter sempre em mãos os atestados de saúde e vacinação. Por fim, boas condições de higiene exigem cuidados diários, fundamentais para os bichos e para que se evitem as queixas de vizinhos incomodados com o odor e ruído. O registro pode ser solicitado ao Protocolo Central. Informações em portoalegre.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/em-porto-alegre-jardim-do-dmae-no-bairro-moinhos-de-vento-recebe-feira-vegana-neste-domingo/

Em Porto Alegre, Jardim do Dmae no bairro Moinhos de Vento recebe feira de produtos veganos neste domingo

2023-06-08