Sexta-feira, 15 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Saúde Pacientes do SUS começam a ser atendidos por planos de saúde

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O modelo funciona por meio da conversão de dívidas que as operadoras privadas têm com o SUS.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O modelo funciona por meio da conversão de dívidas que as operadoras privadas têm com o SUS. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) começaram a ser atendidos em hospitais de planos de saúde nesta semana. A iniciativa é parte do programa “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde, cujo objetivo é ampliar a oferta de consultas, exames e cirurgias e reduzir filas na rede pública.

O modelo funciona por meio da conversão de dívidas que as operadoras privadas têm com o SUS. Em vez de ressarcirem valores em dinheiro, elas podem oferecer atendimentos de acordo com a demanda dos estados e municípios. O mecanismo pode movimentar até R$ 1,3 bilhão por ano em novos procedimentos, sem custo adicional para o sistema público.

A rede Hapvida foi a primeira operadora a aderir. O hospital Ariano Suassuna, na capital pernambucana, recebeu os oito primeiros pacientes vindos da fila do SUS. Entre eles, pessoas que aguardavam há meses por cirurgias e exames.

Os oito pacientes —uma criança de oito anos, cinco mulheres e dois homens entre 23 e 67 anos— farão quatro procedimentos diferentes. Duas cirurgias de artroplastia de quadril para colocação de próteses, duas cirurgias de vesícula, duas tomografias e duas ressonâncias magnéticas.

Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é que a iniciativa ajude a reduzir gargalos em especialidades com alta demanda.

Essas dívidas surgem quando beneficiários de planos de saúde são atendidos em hospitais da rede pública. Nesses casos, as operadoras devem ressarcir o sistema. Hoje, essas dívidas somam mais de R$ 1 bilhão.

Cada consulta, exame ou cirurgia realizado por um paciente do SUS em um hospital de operadora privada gera um crédito. Esse valor é usado para abater a dívida que a empresa tem com o SUS. O governo estima que até R$ 750 milhões sejam convertidos em atendimento ainda em 2025, podendo chegar a R$ 1,3 bilhão por ano.

A prioridade é atender especialidades com maior fila de espera, como oncologia, cardiologia, ortopedia, ginecologia, otorrinolaringologia e oftalmologia. A nova parceria entre SUS e planos de saúde não permite que o paciente escolha ser atendido em um hospital privado. O acesso seguirá o fluxo atual do SUS:

– O paciente procura uma Unidade Básica de Saúde (UBS).
– O médico da UBS avalia a necessidade de atendimento especializado.
– A solicitação é inserida na central pública de regulação, gerida por Estados ou municípios.
– A regulação define o local de atendimento, que poderá ser uma unidade da rede privada conveniada.

“O cidadão não vai precisar fazer nenhum movimento extraordinário. Ele será agendado e informado, inclusive por WhatsApp”, explica o diretor da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Rodrigo Oliveira.

A diretora-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Carla Soares afirma que as operadoras continuarão sendo fiscalizadas e podem ser multadas caso deixem de atender seus próprios clientes ou descumpram obrigações com o SUS.

“Não há espaço para que deixem de atender seus beneficiários para priorizar o SUS. O interesse é ampliar a capacidade de atendimento de forma integrada”, declara.

O programa também prevê um novo modelo de pagamento. Os planos só serão remunerados após entregarem todo o combo de serviços especializados, o que inclui consultas, exames e, se necessário, cirurgias.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Saúde

Encontro histórico entre Trump e Putin termina sem acordo de paz no conflito da Rússia com a Ucrânia
https://www.osul.com.br/pacientes-do-sus-comecam-a-ser-atendidos-por-planos-de-saude/ Pacientes do SUS começam a ser atendidos por planos de saúde 2025-08-15
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Encontro histórico entre Trump e Putin termina sem acordo de paz no conflito da Rússia com a Ucrânia
Política Bolsonaro pede ao Supremo para presidente e líderes do PL terem acesso livre para visitas em prisão domiciliar
Política Rito do julgamento de Bolsonaro no Supremo deve durar cinco dias
Porto Alegre Em Porto Alegre, Jardim do Dmae no bairro Moinhos de Vento recebe duas feiras neste domingo
Brasil Tarifaço de Trump atinge exportação do biquíni brasileiro com taxação de 74,9%
Política “Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos”, diz o ministro Barroso ao colega Luiz Fux em discussão no Supremo
Mundo A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil avisa mulheres grávidas que “não é permitido” viajar ao país apenas com o objetivo de dar à luz e garantir a cidadania americana aos seus filhos
Política Projeto de Lula prevê suspensão por dois meses, sem decisão judicial, de rede que não remover conteúdo ilícito
Brasil Governo Lula defende ampliar licença-paternidade para 60 dias de forma escalonada em dez anos
Esporte Guardiola descarta saídas de brasileiros do Manchester City
Pode te interessar

Saúde “Maior avanço nos últimos 20 anos”: Anvisa aprova medicamento oral para tratar câncer no cérebro

Saúde Cortisol: Stanford revela o segredo para controlar o hormônio naturalmente

Saúde Calistenia: o treino detalhado que fez Pedro Pascal mudar o corpo para interpretar Gladiador II

Saúde “Rinoplastia do arrependimento”: por que cresce a busca por correções