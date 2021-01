Em entrevista ao site The Verge, um porta-voz não identificado disse que a proposta do Vybe Together nunca foi a de promover “grandes festas”, mas sim “pequenas reuniões”. Porém, segundo as orientações da OMS, independente do número de pessoas, basta que uma esteja infectada para que as outras no ambiente também possam ficar doente e espalhar o vírus para onde for depois.

