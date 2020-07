Mundo A Apple quer usar o iPhone como carteira de motorista e passaporte

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

O pedido da fabricante foi feito no escritório de patentes dos Estados Unidos em dezembro de 2019. (Foto: Arquivo/EBC)

A Apple quer usar o iPhone para substituir passaporte, carteira de motorista e outros documentos físicos. A gigante da tecnologia registrou uma patente que indica que o celular poderia ser usado como fonte segura de identificação pessoal. O pedido da fabricante foi feito no escritório de patentes dos Estados Unidos em dezembro de 2019, mas só agora veio a público.

Dispositivos como o Apple Watch, MacBook e HomePod também aparecem nas artes registradas, o que indica que a tecnologia ainda poderia ser compatível com outros aparelho. Recentemente a Apple apresentou recurso semelhante com a chegada da função Car Key, na qual o iPhone se torna a chave do carro.

De acordo com o texto, o dispositivo envia um pedido de verificação de identidade para um servidor que encaminha a solicitação a um provedor de autenticação separado para fazer uma averiguação única para aquele equipamento. Isto indica que as informações serão transmitidas por um componente independente no iPhone.

Os registros também indicam que o usuário poderá selecionar quais informações poderão ser verificadas pelo sistema para dar mais privacidade. Além disso, a patente indica que a tecnologia poderá ser usada também para qualquer tipo de local ou evento que queira autenticar a entrada dos participantes.

O documento aponta que toda a verificação se dá de forma segura. Portanto, espera-se que a tecnologia utilize a criptografia para evitar fraudes e vazamento de dados dos usuários.

Fones de ouvido

O ano de 2020 promete marcar importantes mudanças na Apple. Rumores recentes apontam que a companhia de Cupertino pode retirar os carregadores e fones de ouvido da caixa do iPhone 12 para baratear os custos do aparelho, medida essa que também pode afetar o iPhone SE (2020). Apesar de a notícia ter causado uma certa revolta em muitos consumidores, que ao comprarem um novo dispositivo terão de desembolsar a mais para ter o acessório, a empresa, na verdade, ainda não tomou uma decisão oficial.

Um dos motivos que corroboram com isso é a pesquisa que a companhia da maçã começou a liberar para alguns usuários na semana passada, questionando os consumidores sobre o que fazem com seus carregadores antigos. A apuração foi feita pelo site MacMagazine, que teve o feedback de leitores diferentes.

Ao que tudo indica, o levantamento está sendo direcionado a pessoas bem específicas, uma vez que a Apple sabe exatamente qual o smartphone atual do usuário. Apesar de todas as informações levarem a crer que os rumores estão certos, ainda é cedo para cravar qualquer coisa. Essa é uma decisão que pode comprometer as vendas do iPhone 12, que não está sendo visto com otimismo por alguns fornecedores, e demais aparelhos da empresa, mesmo tendo em vista a redução de lixo eletrônico produzido.

