A Argentina pede o adiamento de amistosos com o Brasil pelo futebol feminino

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Decisão se deve ao aumento de casos de coronavírus na Europa, onde maioria das jogadoras atuam. (Foto: Reprodução)

A AFA (Associação do Futebol Argentino) pediu o adiamento dos amistosos que seriam realizados com a seleção brasileira feminina no dias 27 de novembro e 1º de dezembro. Os confrontos aconteceriam na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo, e Morumbi, do São Paulo, e devem ser remarcados para 2021.

Foi divulgado um comunicado explicativo sobre os motivos que levaram a Argentina a pedir que os duelos ocorressem em nova data. Segundo a associação argentina, a maioria das atletas convocadas pelo técnico Carlos Borrello atua no futebol europeu, que tem experimentado crescente número de infecções por covid-19. A chamada segunda onda.

Assim, foi decidido que os amistosos serão realizados quando o contexto sanitário permita a retomada das atividades da seleção. A CBF concordou com a decisão e acatou o pedido da rival.

A situação da Seleção Brasileira não é muito diferente da argentina. Entre as 25 convocadas pela técnica sueca Pia Sundhage, 13 atuam no futebol estrangeiro. Esta seria a última oportunidade de a seleção feminina entrar em campo no ano. Em março, o Brasil participou de um torneio amistoso que envolveu França, Holanda e Canadá. Desde então, houve apenas duas convocações (em setembro e outubro) para períodos de treinamento.

Convocações

As novidades da convocação são as meio-campistas Duda e Júlia, do Avaí/Kindermann, e duas jogadoras da seleção sub-20, a atacante Jaqueline e a meia Ana Vitória, como parte da integração entre as categorias.

Lista de convocadas:

Goleiras: Aline Reis – UD Granadilla Tenerife (Espanha), Bárbara – Avaí/Kindermann, Letícia – Corinthians.

Defensoras: Tamires – Corinthians, Erika – Corinthians, Bruna Benites – Internacional, Camilinha – Palmeiras, Chú – Ferroviária, Jucinara – Levante UD (Espanha) e Rafaelle – Changchun Dazhong (China).

Meio-campistas: Andressa Alves – Roma (Itália), Adriana – Corinthians, Andressinha – Corinthians, Valéria – Madrid CFF (Espanha), Formiga – Paris St Germain (França), Luana – Paris St Germain (França), Marta – Orlando Pride (Estados Unidos), Duda – Avaí/Kindermann, Julia Bianchi – Avaí/Kindermann.

Atacantes: Giovana – Barcelona (Espanha), Ludmila – Atlético de Madrid (Espanha), Nycole – Benfica (Portugal), Debinha – North Carolina Courage (Estados Unidos).

