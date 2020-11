Esporte Inter tem dois novos casos de COVID-19 no elenco

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

E aumentou a lista de desfalques do lado colorado. O goleiro Daniel foi diagnosticado com Covid-19 e está fora da viagem a Belo Horizonte, onde o time enfrenta o América-MG na noite desta quarta-feira, no Independência, pelas quartas da Copa do Brasil.

Além de Daniel, o supervisor de futebol, Adriano Loss, também testou positivo para Covid-19. No último final de semana, Patrick, Nonato e o preparador físico Cristiano Nunes já foram diagnosticados com a doença.

Completam a lista Abel Hernández que teve uma lesão muscular na coxa direita, Rodrigo Moledo, que aprimora a condição física após uma lesão no púbis, e Saravia, Gabriel Boschilia e Guerrero. O trio passou por cirurgia no joelho direito e só retorna aos gramados na próxima temporada.

No entanto, Abel Braga já terá à disposição o goleiro reserva Danilo Fernandes, que se recuperou após sentir uma indisposição. Já Edenílson, ainda é dúvida. O jogador sentiu uma pancada no joelho, na partida contra o Santos, viajou com a delegação para Minas Gerais e será reavaliado na quarta-feira (18).

Thiago Galhardo, que está a serviço da Seleção, deixará o Uruguai em um voo fretado e se apresenta em Belo Horizonte na manhã de quarta para ser incorporado ao grupo.

Em desvantagem, após perder o primeiro jogo por 1 a 0 para o América-MG o Inter se classifica com vitória a partir de dois gols de diferença. Caso supere o rival por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. A bola rola às 21h30 (Brasília) desta quarta, no Independência, em Belo Horizonte.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

