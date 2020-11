Esporte Dúvida na volância: Darlan e Lucas Silva disputam titularidade

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Jogadores estarão à disposição para a partida contra o Cuiabá. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 17 de novembro de 2020

Mesmo com Jean Pyerre confirmando, cada vez mais, suas boas atuações, o técnico Renato Portaluppi ainda têm um desafio para montar o trio ”perfeito” para o seu meio-campo. Com Maicon no departamento médico, a dúvida se permanece em quem será a dupla de Matheus Henrique.

Com a vitória de 4 a 2 sobre o Ceará, o tricolor atingiu a marca de 7 vitórias em sequência. Boa parte dessas vitórias, na visão da comissão técnica, houve uma oscilação de desempenho, mas, recentemente, o futebol gremista têm se apresentado diferente.

As duas últimas partidas do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, nas palavras de Renato Portaluppi, foram as duas melhores da equipe na temporada 2020. Não à toa, o trio utilizado no meio de campo foi de Darlan, Matheus Henrique e Jean Pyerre.

”Hoje (sábado) e o Fluminense foram as duas melhores atuações que o Grêmio teve no ano. Apesar dos problemas, a gente vinha vencendo as partidas, mas vencemos o Ceará e jogamos bem. Isso é importante também”, avaliou o treinador, em coletiva após partida contra o Ceará.

No entanto, na última partida pela Copa do Brasil, também contra o Cuiabá, quem esteve ao lado dos titulares foi Lucas Silva. E desde o início da competição, a estratégia do técnico Renato foi de utilizar força máxima nas partidas, dessa maneira, a preferência por Lucas Silva falou mais alto. Além do jogo com o Cuaibá, ele também foi titular diante do Juventude, na Arena, e o escolhido para entrar quando Maicon sentiu a lesão muscular no Alfredo Jaconi.

Ademais da dúvida entre os dois volantes, o time do Grêmio deve ir completo, mesmo que o número de desfalques seja de 8 jogadores. A provável escalação deve ter:

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Darlan), Matheus Henrique e Jean Pyerre; Ferreira, Pepê e Diego Souza.

O tricolor entra em campo nessa quarta-feira (18), contra o Cuiabá, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena. Por ter vencido a primeira partida, o Grêmio tem a vantagem do empate para confirmar a classificação para a semifinal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

