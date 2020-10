Nos Estados Unidos, as autoridades reguladoras mantêm segredo sobre as razões da suspensão estendida. (Foto: Reprodução)

O teste clínico da vacina contra a covid-19, em desenvolvimento pela farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford, foi retomado nos Estados Unidos, informou a empresa nesta sexta-feira (23).

“A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) autorizou hoje (sexta-feira) o reinício nos Estados Unidos, depois da retomada dos testes em outros países nas últimas semanas”, informou a AstraZeneca em um comunicado.

Os Estados Unidos eram o único país onde os testes continuavam suspensos, depois que um participante adoeceu há seis semanas.

A AstraZeneca informou que os resultados do teste são aguardados para este ano, embora isso vá depender do ritmo do surto onde a vacina esteja sendo testada.

O teste foi suspenso em todo o mundo em 6 de setembro, mas foi retomado poucos dias depois no Reino Unido e nas semanas seguintes em África do Sul, Brasil e Japão, depois que as respectivas autoridades sanitárias consideraram que a doença aparentemente não estava relacionada com a vacina.